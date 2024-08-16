В Татарстане закрыли кафе из-за отравления кишечной инфекции

В Казани закрыли кафе из-за отравления шести человек кишечной инфекцией

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Казани зарегистрированы шесть случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе "Азу", что привело к его закрытию из-за выявленных многочисленных нарушений, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

В связи с возникновением этих случаев инфекционного заболевания Роспотребнадзор Татарстана провел эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Ахметова А.Ф. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, касающихся организации общественного питания.

В частности, выяснилось, что в кафе не соблюдались элементарные правила гигиены: обработка сырья и готовых блюд производилась на одних и тех же поверхностях. Также были зафиксированы нарушения условий хранения продуктов и сырья, а санитарное состояние помещений оставляло желать лучшего. Кроме того, сотрудники кафе не прошли обязательный медицинский осмотр.

Проверка также выявила 121 килограмм продуктов, не имеющих маркировки и сопроводительных документов, которые были изъяты из оборота. Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с поверхностей. В одной из проб готовой продукции была обнаружена сальмонелла. Более того, сальмонелла была обнаружена у четырех сотрудников кафе.

В результате сотрудники, у которых были выявлены бактерии, были отстранены от работы. В отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административных правонарушениях и временном запрете деятельности. По решению суда кафе было закрыто.

Детали

Кишечные инфекции — это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.