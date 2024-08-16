Заведующая неврологическим отделением рассказала от чего может быть шум в ушах

Наталья Щипицина рассказала от чего может болеть голова и стоять шум в ушах

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шум и звон в ушах могут быть признаками хронической ишемии мозга, сахарного диабета или гипертонии, сообщила РИА Новости Наталья Щипицина, заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы.

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Она пояснила, что такие симптомы часто наблюдаются у людей с хронической ишемией мозга. Если шум воспринимается как распространяющийся по всей голове или если звон и шум слышны в обоих ушах, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с кровообращением в головном мозге. Однако если шум ощущается только в одном ухе и сопровождается снижением слуха, в первую очередь следует обратиться к врачу-оториноларингологу, чтобы исключить возможность воспалительного процесса в среднем ухе.

Щипицина также отметила, что двусторонний шум в ушах при хронической ишемии мозга указывает на поражение мелких сосудов, которые отвечают за микроциркуляцию между мелкими артериями и венами. Этот симптом обычно проявляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертония и атеросклероз сосудов. Эти патологии приводят к нарушению кровоснабжения мозга, которое развивается не резко, а постепенно ухудшается в течение жизни.

Детали

Тинни́тус (от лат. tinnīre — «позвякивать или звенеть как колокольчик») — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.