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Заведующая неврологическим отделением рассказала от чего может быть шум в ушах

Наталья Щипицина рассказала от чего может болеть голова и стоять шум в ушах
1:22
Здоровье

Шум и звон в ушах могут быть признаками хронической ишемии мозга, сахарного диабета или гипертонии, сообщила РИА Новости Наталья Щипицина, заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы.

Наталья Щипицина рассказала от чего может болеть голова и стоять шум в ушах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она пояснила, что такие симптомы часто наблюдаются у людей с хронической ишемией мозга. Если шум воспринимается как распространяющийся по всей голове или если звон и шум слышны в обоих ушах, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с кровообращением в головном мозге. Однако если шум ощущается только в одном ухе и сопровождается снижением слуха, в первую очередь следует обратиться к врачу-оториноларингологу, чтобы исключить возможность воспалительного процесса в среднем ухе.

Щипицина также отметила, что двусторонний шум в ушах при хронической ишемии мозга указывает на поражение мелких сосудов, которые отвечают за микроциркуляцию между мелкими артериями и венами. Этот симптом обычно проявляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертония и атеросклероз сосудов. Эти патологии приводят к нарушению кровоснабжения мозга, которое развивается не резко, а постепенно ухудшается в течение жизни.

Детали

Тиннитус

Тинни́тус (от лат. tinnīre — «позвякивать или звенеть как колокольчик») — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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