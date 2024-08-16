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В России не наблюдается риска широкого распространения вируса оспы обезьян

Роспотребнадзор заявил, что в России не наблюдается риск широкого распространения вируса оспы обезьян
3:23
Здоровье

В России не наблюдается риска широкого распространения вируса оспы обезьян, и в стране имеется достаточное количество тест-систем, которые позволяют оперативно обнаружить этот вирус, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор заявил, что в России не наблюдается риск широкого распространения вируса оспы обезьян
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей глобальное значение. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России заранее и систематически принимаются все необходимые меры для выявления инфекции, что позволяет держать ситуацию под постоянным контролем и предотвращать угрозу распространения вируса на территории страны.

В рамках федерального проекта "Санитарный щит" усилен санитарно-карантинный контроль на всех пограничных пунктах, в том числе с использованием автоматизированной системы "Периметр". Эта система позволяет специалистам в реальном времени отслеживать ситуацию, выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Роспотребнадзор также указал, что в России имеется достаточный запас высокотехнологичных тест-систем, которые могут быстро и точно выявить вирус оспы обезьян, причем эти тесты могут использоваться и вне лабораторных условий.

Кроме того, российское ведомство направило в страны Африки, пострадавшие от эпидемии, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней, предложения о научно-техническом содействии и помощи в подготовке специалистов. Роспотребнадзор также напомнил, что во время поездок за рубеж следует избегать контактов с животными, которые могут быть потенциальными переносчиками вируса, особенно грызунами и приматами. Важно строго соблюдать правила личной гигиены, а при контактах с людьми, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и испытывают недомогание, необходимо придерживаться базовых профилактических мер, таких как ношение маски и регулярное мытье рук.

Риск заражения возникает при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также с предметами, которые могли быть загрязнены биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного.

В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вспышка оспы обезьян, продолжающаяся с 2022 года, связана с распространением болезни в 116 стран, в которых ранее этот вирус не был зафиксирован.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое может представлять серьезную опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфатических узлов и развитием сыпи, которая сначала проявляется в виде пятен, затем превращается в пузырьки, которые вскрываются, образуя язвы. После заживления язв формируются корочки, которые затем отпадают, оставляя рубцы. При легком течении заболевания оно обычно проходит самостоятельно в течение 14-21 дня.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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