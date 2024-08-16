Елена Соломатина рассказала о том, с чем не стоит сочетать мёд

Врач-диетолог рассказала о вреде употребления мёда с белым хлебом и горячими напитками

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мёд не следует употреблять вместе с горячими напитками и белым хлебом, сообщила "Москве 24" диетолог Елена Соломатина.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. По мнению специалиста, мед требует особого подхода, это особенно касается тех, кто страдает диабетом, инсулинорезистентностью или имеет лишний вес.

Эксперт подчеркнула, что мед не является идеальной альтернативой сахару. Он также содержит много калорий и может повышать уровень глюкозы в крови. К тому же мед является аллергенным продуктом, о чем не стоит забывать.

Рекомендуемое количество меда варьируется в зависимости от состояния здоровья человека, но максимальная доза не должна превышать двух столовых ложек в день. Это ограничение применяется к молодым, здоровым людям, которые ведут активный образ жизни.

Соломатина отметила, что мед обладает бактерицидными свойствами и может частично помогать при вирусных и бактериальных инфекциях. Он также эффективен для успокоения кашля. Однако после употребления меда не рекомендуется сразу выходить на холод, так как продукт разогревает организм и ускоряет метаболизм, что может привести к простуде.

Мед также способен успокаивать слизистую оболочку желудка, поэтому его часто принимают натощак в виде медовой воды. Однако следует помнить, что мед стимулирует выработку ферментов поджелудочной железы. Поэтому через 20 минут после его употребления необходимо что-то съесть, чтобы избежать негативного воздействия на поджелудочную железу.

Этот аспект особенно важен для тех, кто употребляет мед перед сном, например, с ромашковым чаем в качестве успокаивающего средства. Врач посоветовала съесть что-то легкое после этого, чтобы не ложиться спать на голодный желудок. Например, можно выпить мед с молоком, чтобы ферменты могли его переварить.

Лучше всего мед употреблять отдельно или с чаем, но не с горячим, так как при нагревании он теряет свои полезные свойства и выделяет вещества, которые могут оказывать канцерогенное воздействие на организм. По этой же причине не рекомендуется добавлять мед в выпечку или использовать его для запекания мяса.

Соломатина также отметила, что бутерброд с белым хлебом и медом является неудачным вариантом. Оба продукта состоят в основном из сахара, а если добавить к ним сливочное масло и сладкий чай, получится крайне калорийное блюдо.

Особенно вредно такой бутерброд есть на завтрак. Углеводы быстро поднимут уровень сахара в крови, что приведет к приливу энергии, но затем этот уровень резко упадет, вызвав усталость и ухудшение настроения, вплоть до спутанности сознания.

Наиболее подходящее сочетание меда — это цельнозерновые продукты, такие как хлеб или каши. Также его можно добавлять в творог или есть с запеченным яблоком — эти продукты помогут избежать резкого подъема уровня сахара в крови, заключила диетолог.

Ранее пчеловод Наталия Моторина рекомендовала при покупке меда спрашивать у продавца паспорт на пасеку, где указаны имя владельца, адрес ульев и даты профессионального осмотра пчел. Кроме того, у пасечника должна быть справка от местной администрации, подтверждающая законные основания работы предприятия.