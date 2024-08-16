Семейный психолог Ольга Романив поделилась нестандартными и малоизвестными способами снятия стресса.

Ольга Романив поделилась советами по снятию стресса

4:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, как уменьшить стресс, становится все более актуальным, особенно в условиях современного мира, погруженного в постоянные информационные и сенсорные перегрузки. Многие люди не владеют навыками правильного дыхания, что мешает им обрести внутренний комфорт. Семейный психолог Ольга Романив поделилась с aif. ru нестандартными и малоизвестными способами снятия стресса.

Фото: Freepik by msgrowth, PDM

15 августа отмечается День расслабления — время, когда важно отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на позитивных мыслях. Помимо привычных методов, таких как медитация, йога и прогрессивная мышечная релаксация, существуют и более оригинальные способы борьбы со стрессом.

Флоатинг

Флоатинг, новое популярное направление в релаксации, представляет собой плавание в сенсорной депривационной камере. В этой герметичной ванне, наполненной солевым раствором, тело человека находится в состоянии невесомости. Оказавшись в полной темноте и тишине, человек полностью отключается от внешних раздражителей. Это позволяет мозгу сосредоточиться на внутренних процессах, что способствует глубокому расслаблению и вхождению в медитативное состояние. Сеансы в сенсорной камере положительно влияют на психическое и физическое здоровье, уменьшая уровень стресса, тревожности и болезненных ощущений.

Существует также альтернатива в виде плавания в изотонической ванне, где температура и состав воды максимально приближены к природным условиям. Отсутствие гравитационной нагрузки, сбалансированное воздействие температуры и минерального состава воды способствуют глубокому расслаблению мышц, улучшению кровообращения и насыщению организма полезными микроэлементами.

Поющие чаши

Поющие чаши оказывают мощное расслабляющее воздействие, неожиданное для тех, кто привык считать звук раздражающим фактором. На самом деле, это целое направление звукотерапии. Специальные металлические чаши издают глубокие резонансные звуки при касании или трении, создавая вибрации, которые успокаивают нервную систему, синхронизируют работу полушарий мозга и помогают достичь медитативного состояния. Звуки поющих чаш стимулируют выработку эндорфинов и других "гормонов счастья", что значительно снижает уровень стресса и тревожности.

Воздействие холода

Криотерапия может быть еще одним способом борьбы со стрессом, однако перед ее использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Кратковременное воздействие экстремально низких температур (до -110°C) запускает в организме целый ряд положительных реакций: улучшает кровообращение, снижает воспаление и болевые ощущения, активизирует иммунную систему и усиливает выработку эндорфинов. Процедуры с использованием криокамер или криосаун активируют адаптационные механизмы организма, что помогает справиться со стрессом и восстановить силы.

Творческое самовыражение

Мастер-классы и арт-терапия — отличные способы успокоить нервы, хотя многие недооценивают их с этой точки зрения, считая их лишь средством для выражения творчества. Участие в занятиях по рисованию, лепке, созданию украшений или другим видам творчества позволяет отвлечься от повседневных забот, сосредоточиться на процессе и получить эстетическое удовольствие. Творческая деятельность помогает снизить уровень тревожности, развить воображение и выразить свои эмоции, что способствует внутреннему покою и гармонии.

Виртуальная реальность

Виртуальная реальность (VR) обычно ассоциируется с напряжением из-за использования в играх, но на самом деле она открывает новые возможности для релаксации. Используя специальные очки, человек погружается в искусственно созданную 3D-среду, где можно отдохнуть от повседневных забот. Виртуальные пейзажи, анимации и медитативные упражнения помогают отвлечься от стресса, снизить мышечное напряжение и улучшить настроение. Наиболее эффективно использовать VR-технологии в сочетании с другими практиками релаксации, такими как дыхательные упражнения или звуковая терапия. Хотя не рекомендуется чрезмерно увлекаться VR, иногда этот метод может быть полезен для расслабления.