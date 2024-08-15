Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минсельхоз: резких скачков цен на продукты в России не будет
Paramount закрывает телестудию Paramount Television Studios
"Прогресс МС-28" стартовал к МКС 15 августа
Туроператоры назвали стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии на сентябрь
В России увеличился спрос на страхование имущества из-за инфляции
Эксперт Вавилов: экспорт остановит рост цен на бензин
У трети пациентов мерцательная аритмия протекает без симптомов — кардиолог Айрапетян.
Мишель Йео не появится в третьей части "Аватара"
Три ситуации на дороге, за которые вас могут оштрафовать инспекторы

Врач оценила реальную пользу малинового варенья: при простуде на ноги не поставит

Врач Мария Беляева признала малиновое варенье природным источником витамина C
1:39
Здоровье » Здоровье и профилактика

Не все знают, что 16 августа в России отмечается День малинового варенья. В этот день или в ближайшие к нему выходные во многих городах и весях нашей страны проводятся праздники и фестивали варенья.

Врач Мария Беляева признала малиновое варенье природным источником витамина C
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

Малиновое варенье принято считать эффективным народным средством от простуды. Накануне знаменательной даты Pravda.Ru уточнила у врача общей практики Марии Беляевой, насколько обоснована такая оценка.

"Тут оно используется в качестве источника витамина C, потому что в малине он содержится в довольно-таки большом количестве. И в варенье тоже что-то сохраняется, но уже, конечно, меньше", — ответила она.

"В принципе, как и с горячим питьём, дополнительный источник витамина C использовать можно, но это будет скорее симптоматическое лечение. Сказать, что малиновое варенье сразу поставит на ноги, нельзя, но оно может немного облегчить симптомы и поможет пропотеть, то есть выйдут токсины", — объяснила собеседница издания.

Справедливости ради, в этой роли работает любое варенье. "От малины всё-таки считается, что больше. Если с горячим чаем даже какую-нибудь другую ягоду, конечно, тоже будет эффект. Просто поменьше из-за состава немного другого", — заметила врач.

"Но ещё будет зависеть от того, сколько времени его варили: в пятиминутке сохраняется больше полезного. Если долго варили и много сахара, то там пользы будет не так много, мягко говоря", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова В Курской области началась негласная гонка за число уничтоженной техники ВСУ Дмитрий Плотников
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
The Loadstar: Россия предложила вариант решения проблемы Красного моря
The Loadstar: Россия предложила вариант решения проблемы Красного моря
Последние материалы
"Прогресс МС-28" стартовал к МКС 15 августа
Туроператоры назвали стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии на сентябрь
В России увеличился спрос на страхование имущества из-за инфляции
Эксперт Вавилов: экспорт остановит рост цен на бензин
У трети пациентов мерцательная аритмия протекает без симптомов — кардиолог Айрапетян.
Мишель Йео не появится в третьей части "Аватара"
Три ситуации на дороге, за которые вас могут оштрафовать инспекторы
Как солнечный свет улучшает сон и общее самочувствие
Анекдот про пост и пельмени
ФСЭГ: Евросоюз нарастил импорт российского газа по трубе на 3,1 млрд кубометров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.