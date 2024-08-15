Врач оценила реальную пользу малинового варенья: при простуде на ноги не поставит

Не все знают, что 16 августа в России отмечается День малинового варенья. В этот день или в ближайшие к нему выходные во многих городах и весях нашей страны проводятся праздники и фестивали варенья.
Малиновое варенье принято считать эффективным народным средством от простуды. Накануне знаменательной даты Pravda.Ru уточнила у врача общей практики Марии Беляевой, насколько обоснована такая оценка.
"Тут оно используется в качестве источника витамина C, потому что в малине он содержится в довольно-таки большом количестве. И в варенье тоже что-то сохраняется, но уже, конечно, меньше", — ответила она.
"В принципе, как и с горячим питьём, дополнительный источник витамина C использовать можно, но это будет скорее симптоматическое лечение. Сказать, что малиновое варенье сразу поставит на ноги, нельзя, но оно может немного облегчить симптомы и поможет пропотеть, то есть выйдут токсины", — объяснила собеседница издания.
Справедливости ради, в этой роли работает любое варенье. "От малины всё-таки считается, что больше. Если с горячим чаем даже какую-нибудь другую ягоду, конечно, тоже будет эффект. Просто поменьше из-за состава немного другого", — заметила врач.
"Но ещё будет зависеть от того, сколько времени его варили: в пятиминутке сохраняется больше полезного. Если долго варили и много сахара, то там пользы будет не так много, мягко говоря", — заключила она.
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