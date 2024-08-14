Врач-геронтолог Новосёлова рассказала о главных причинах старения

Врач-геронтолог Новосёлова объяснила, что провоцирует старение

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-геронтолог, невролог и нейрофизиолог Валерия Новосёлова назвала основные причины преждевременного биологического старения.

Фото: freepik.com by karlyukav, PDM

Специалист объяснила, что ускоряет процессы старения стресс. Угасание человека происходит стремительно после пережитых катастроф или переживаний, связанных с потерей близкого человека.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые обязательно нужно есть после 50 лет.

Эксперт отметила, что процесс старения встроен во все механизмы жизнеобеспечения на молекулярном, клеточном, тканевых уровнях.

"Есть пример с мышами. Если перед клеткой с ними посадить кошку, то мыши сначала сильно и быстро заболеют, а затем умрут, — цитирует слова Новосёлова "Вечерняя Москва".

Старение, по словам медика, наступает раньше на 10-15 лет у курильщиков.

Геронтолог подчеркнул, что отсрочить старение помогает физическая активность.