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Врач-геронтолог Новосёлова рассказала о главных причинах старения

Врач-геронтолог Новосёлова объяснила, что провоцирует старение
1:04
Здоровье

Врач-геронтолог, невролог и нейрофизиолог Валерия Новосёлова назвала основные причины преждевременного биологического старения.

Врач-геронтолог Новосёлова объяснила, что провоцирует старение
Фото: freepik.com by karlyukav, PDM

Специалист объяснила, что ускоряет процессы старения стресс. Угасание человека происходит стремительно после пережитых катастроф или переживаний, связанных с потерей близкого человека.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые обязательно нужно есть после 50 лет.

Эксперт отметила, что процесс старения встроен во все механизмы жизнеобеспечения на молекулярном, клеточном, тканевых уровнях.

"Есть пример с мышами. Если перед клеткой с ними посадить кошку, то мыши сначала сильно и быстро заболеют, а затем умрут, — цитирует слова Новосёлова "Вечерняя Москва".

Старение, по словам медика, наступает раньше на 10-15 лет у курильщиков. 

Геронтолог подчеркнул, что отсрочить старение помогает физическая активность.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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