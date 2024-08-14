Рост числа заболевших COVID-19 почти на 30 процентов зафиксирован в России

На минувшей неделе в России заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти на 30 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты фиксируют рост заражения на протяжении последних пяти недель. По их информации, заболеваемость находится на низких значениях. В настоящее время в нашей стране все еще доминирует штамм "Омикрон".
На 32 неделе зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 29,1 процента по сравнению с предыдущей неделей.
По словам экспертов ведомства, всплеск инфекции зависит от сезонности. Дело в изменениях в погоде и повышенной активности населения, пишет "Чемпионат".
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