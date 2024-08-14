Врач рассказала, стоит ли удалять полипы в органах ЖКТ

Врач Корнилова: любые образования в желудке представляют некоторые онкологические риски

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полипы часто обнаруживаются в органах ЖКТ во время УЗИ и эндоскопических исследований, как сообщает гастроэнтеролог высшего класса Вероника Корнилова.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Полипы образуются из слизистой оболочки полых органов и обычно являются доброкачественными, однако это не всегда так. Кроме того, они могут перерасти в злокачественные опухоли, что требует серьёзного отношения к ним.

В частности, все образования в желудке несут потенциальный риск развития рака в долгосрочной перспективе. Они опасны из-за своего асимптоматического развития. Поэтому необходимо или провести биопсию этих образований, или удалить их и подвергнуть их морфологическому анализу.

По словам врача, полипы в желчном пузыре могут отличаться по структуре, размеру и количеству. Часто встречаются холестериновые полипы, указывающие на холестероз желчного пузыря. Эти полипы можно растворить с помощью лекарств, используя специальные препараты, как сообщает сайт aif.ru.