Раскрыт признак деменции, проявляющийся ночью

Dementia UK: сложности с ориентацией во времени и пространстве могут указывать на деменцию

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Организация Dementia UK сообщает, что один из симптомов деменции, который проявляется ночью, может указывать на старческое слабоумие. Крайне важно обнаружить этот симптом на ранней стадии.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Специалисты Dementia UK указывают, что одним из симптомов деменции являются трудности с ориентацией во времени и пространстве. Например, человек может проснуться ночью и пойти на работу, несмотря на то, что он уже давно на пенсии.

Некоторые признаки старческого слабоумия более очевидны. Это может включать потерю интереса к делам, которыми человек ранее увлекался.

Самые известные симптомы деменции связаны с памятью. К ним относятся усиливающаяся забывчивость, потеря способности ориентироваться в привычных местах и сложности с усвоением новой информации.