Перечислена жирная пища, полезная для сосудов и отодвигает старость

Исследование показали, что некоторые жиры полезны для здоровья и могут отодвигать старость

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование развенчивает представление о вреде жирной пищи. Учёные установили, что правильное употребление жиров может быть полезным для здоровья, особенно в контексте средиземноморской диеты.

Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

Исследование показало, что люди, придерживавшиеся средиземноморской диеты, богатой орехами и оливковым маслом, в течение пяти лет, на 28 процентов снизили риск развития атеросклероза. Дополнительное употребление высококачественного оливкового масла усилило положительные эффекты, снизив риск преждевременной смерти на 10 процентов.

Кроме того, учёные подчеркнули важность рациона, богатого растительной пищей, с ограничением потребления красного мяса и молочных продуктов. Такой подход привёл к дополнительному снижению смертности на 8 процентов.

Ключевым элементом полезных жиров являются омега-3 кислоты, которые способствуют нормальному функционированию сосудов, предотвращая атеросклероз и регулируя свёртываемость крови. Источниками омега-3 кислот являются льняное масло, печень трески и грецкие орехи, делая их ценными продуктами в здоровом питании, сообщает "Говорит Уфа".