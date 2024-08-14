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Перечислена жирная пища, полезная для сосудов и отодвигает старость

Исследование показали, что некоторые жиры полезны для здоровья и могут отодвигать старость
1:18
Здоровье

Новое исследование развенчивает представление о вреде жирной пищи. Учёные установили, что правильное употребление жиров может быть полезным для здоровья, особенно в контексте средиземноморской диеты.

Исследование показали, что некоторые жиры полезны для здоровья и могут отодвигать старость
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

Исследование показало, что люди, придерживавшиеся средиземноморской диеты, богатой орехами и оливковым маслом, в течение пяти лет, на 28 процентов снизили риск развития атеросклероза. Дополнительное употребление высококачественного оливкового масла усилило положительные эффекты, снизив риск преждевременной смерти на 10 процентов.

Кроме того, учёные подчеркнули важность рациона, богатого растительной пищей, с ограничением потребления красного мяса и молочных продуктов. Такой подход привёл к дополнительному снижению смертности на 8 процентов.

Ключевым элементом полезных жиров являются омега-3 кислоты, которые способствуют нормальному функционированию сосудов, предотвращая атеросклероз и регулируя свёртываемость крови. Источниками омега-3 кислот являются льняное масло, печень трески и грецкие орехи, делая их ценными продуктами в здоровом питании, сообщает "Говорит Уфа".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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