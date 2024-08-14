Врач предупредил о скрытой опасности ежевики

Врач Гинзбург: ежевика способна провоцировать боли при гастрите и язве

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на всю пользу ежевики, существуют люди, которым стоит ограничить её употребление, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью "Вечерней Москве".

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Особую осторожность при употреблении ежевики следует соблюдать людям с гастритом и язвой, особенно в период обострения, поскольку ягода может спровоцировать болевой приступ. Всем остальным ежевика принесёт только пользу и может помочь, например, при простудных заболеваниях.

"Ежевика полезна для здоровья, так как содержит флавоноиды, оказывающие противовоспалительное действие. Ежевика также оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие. Как и малина, ежевика полезна при простуде. Лучше иметь дома ягоды в замороженном виде, чтобы их можно было съесть во время болезни, — уточнил специалист.

Также врач назвал рекомендуемую суточную норму ежевики - 50-100 граммов, учитывая, что в 100 граммах содержится около 40 калорий. В качестве альтернативы ежевике диетолог предложил шелковицу, так как их плоды схожи внешне и практически идентичны с точки зрения диетологии.