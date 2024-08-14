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Врач перечислила симптомы микроинсульта, которые нетрудно упустить

Врач Балабанова: кратковременная головная боль может сигнализировать о микроинсульте
1:28
Здоровье

Россиянам рассказали о ключевых признаках микроинсульта. На его возникновение могут указывать не только головокружение, онемение и покалывание в области лица и конечностях, но и кратковременные головные боли, нарушения равновесия и походки, внезапная слабость и обморок. Об этом сообщила врач-невролог Светлана Балабанова из НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, как сообщает Газета.Ru.

Врач Балабанова: кратковременная головная боль может сигнализировать о микроинсульте
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи — человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти", — отметила специалист.

Микроинсульт может быть вызван множеством факторов, включая стресс, использование оральных контрацептивов, менопаузу и гематологические заболевания. Также риск его появления повышают употребление алкоголя, курение и малоподвижный образ жизни.

При обнаружении всех указанных симптомов необходимо вызвать скорую помощь. До прибытия врачей нужно уложить пациента с приподнятой головой и обеспечить достаточный доступ к кислороду. В случае рвоты следует повернуть голову пациента набок для свободного выхода рвотных масс.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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