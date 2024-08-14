Врач назвал заболевания, при которых запрещено есть мясо

Врач Лысенко: мясо может спровоцировать тошноту при аллергии

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи определили категорию людей, которым вредно употреблять мясо в пищу. Людям с аллергией на продукты животного происхождения рекомендуется исключить мясо из рациона, иначе они могут столкнуться с неприятными симптомами, такими как тошнота, рвота, кашель, боли в животе и другими нарушениями функций желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредил гастроэнтеролог Олег Лысенко, как сообщает Газета.Ru.

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"В первую очередь нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций на него или продукты животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки", — уточнил врач.

Кроме того, мясо не рекомендуется людям с нарушениями обмена аминокислот и органических кислот, включая фенилкетонурию, при которой организм не может расщеплять аминокислоту фенилаланин, что может привести к повреждению нервной системы, психическим расстройствам, судорогам и умственной отсталости.

Если отказаться от мяса полностью невозможно, то пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями липидного обмена и почечными проблемами рекомендуется отдавать предпочтение менее жирным сортам мяса.