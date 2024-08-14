Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа
Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров
В Сибири, Костромской и Кемеровской области выросло число пострадавших от клещей
Врач Демьяновская: иногда дети рождаются левшами из-за внутриутробной травмы
Цены на зимний отдых в Таиланде вырастут на 10–15%
Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки
Звезда сериала "Интерны" раскрыл причины отказа от работы в киноиндустрии
Эксперт Балашов перечислил риски парковки с вывернутыми колёсами
Итальянский пловец рассказал о травме локтя на церемонии закрытия Олимпиады

В Африке вспыхнула новая эпидемия

Миру угрожает новая пандемия оспы
Здоровье

В Африке обнаружен новый вирус-мутант, который очень заразен. За эту неделю только в Африке было госпитализировано 15 000 человек. Существует высокий риск распространения вируса по всему миру, поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию.

Миру угрожает новая пандемия оспы
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

Симптомы заболевания включают увеличение лимфоузлов, боли в мышцах, спине и горле, сыпь, лихорадку и сильную слабость. По словам представителей ВОЗ, новый вирус похож на оспу обезьян, но более опасен. Он передаётся через поцелуи, сексуальный контакт и даже при обычном рукопожатии. Также можно заразиться, если выпить из одного стакана или бутылки с инфицированным человеком или прикоснуться к предмету, которого касался больной.

Мутировавшая оспа обезьян была обнаружена в Демократической Республике Конго. Местные врачи сообщили, что болезнь началась с эндемичного штамма Clade I, который затем стал более опасным и получил название Clade Ib. Особенно подвержены заражению дети, которые затем передают вирус взрослым. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, только на этой неделе от болезни умерло 461 человек, что на 160% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда распространялась классическая оспа обезьян.

Правительства Демократической Республики Конго и других стран, где выявлена вспышка вируса, планируют закрыть международные аэропорты, чтобы предотвратить распространение Clade Ib в другие страны, включая Россию. Россия поддерживает военно-техническое, экономическое и гуманитарно-культурное сотрудничество с Конго. Ежегодно Россия выделяет стипендии для обучения конголезских студентов в государственных вузах, и в 2023/2024 учебном году число стипендий было увеличено до 250.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Цены на зимний отдых в Таиланде вырастут на 10–15%
Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки
Звезда сериала "Интерны" раскрыл причины отказа от работы в киноиндустрии
В США признали неспособность выстраивать приоритеты в политике
Эксперт Балашов перечислил риски парковки с вывернутыми колёсами
Итальянский пловец рассказал о травме локтя на церемонии закрытия Олимпиады
Риэлтор Апрелев призвал не ждать осени для покупки жилья
Депутат Госдумы советует российским спортсменам не общаться с украинцами
Майк Фремонт, 100-летний марафонец, рассказал о своем секрете долголетия
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.