В Африке вспыхнула новая эпидемия

Миру угрожает новая пандемия оспы

В Африке обнаружен новый вирус-мутант, который очень заразен. За эту неделю только в Африке было госпитализировано 15 000 человек. Существует высокий риск распространения вируса по всему миру, поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию.

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Симптомы заболевания включают увеличение лимфоузлов, боли в мышцах, спине и горле, сыпь, лихорадку и сильную слабость. По словам представителей ВОЗ, новый вирус похож на оспу обезьян, но более опасен. Он передаётся через поцелуи, сексуальный контакт и даже при обычном рукопожатии. Также можно заразиться, если выпить из одного стакана или бутылки с инфицированным человеком или прикоснуться к предмету, которого касался больной.

Мутировавшая оспа обезьян была обнаружена в Демократической Республике Конго. Местные врачи сообщили, что болезнь началась с эндемичного штамма Clade I, который затем стал более опасным и получил название Clade Ib. Особенно подвержены заражению дети, которые затем передают вирус взрослым. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, только на этой неделе от болезни умерло 461 человек, что на 160% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда распространялась классическая оспа обезьян.

Правительства Демократической Республики Конго и других стран, где выявлена вспышка вируса, планируют закрыть международные аэропорты, чтобы предотвратить распространение Clade Ib в другие страны, включая Россию. Россия поддерживает военно-техническое, экономическое и гуманитарно-культурное сотрудничество с Конго. Ежегодно Россия выделяет стипендии для обучения конголезских студентов в государственных вузах, и в 2023/2024 учебном году число стипендий было увеличено до 250.