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Врач назвал допустимую порцию меда в день

Врач Тяжельников заявил, что в день нельзя есть больше трех ложек меда
1:54
Здоровье

Взрослому человеку рекомендуется ограничить потребление меда до 2-3 чайных ложек в день, лучше всего употреблять его во время завтрака или обеда и избегать нагревания. Людям с аллергией, сахарным диабетом или ожирением следует полностью отказаться от этого продукта. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.

Врач Тяжельников заявил, что в день нельзя есть больше трех ложек меда
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Мед является отличным источником энергии и питательных веществ, так как на 80% состоит из натуральных сахаров, на 18% из воды, а также содержит пыльцу и белок. Однако, по этой же причине не стоит злоупотреблять медом, поскольку большое количество быстрых углеводов может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Оптимальная суточная доза для взрослого человека составляет 20-40 граммов меда, что эквивалентно 2-3 чайным ложкам, которые лучше всего употреблять в первой половине дня, во время завтрака или обеда, и при этом не подвергать продукт нагреванию.

Тяжельников также отметил, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания или бронхиальной астмой следует ограничить употребление меда, а детям не рекомендуется давать его до достижения 2-3 лет.

Специалист подчеркнул, что мед противопоказан людям с аллергией, сахарным диабетом и ожирением.

14 августа Православная церковь отмечает праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, который в народе также известен как Медовый Спас или Спас на воде. В этот день на Руси завершался сбор меда, и традиционно освящали воду.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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