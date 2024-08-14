Четверть клещей по всей России оказались заражены боррелиозом: какие регионы попали в антилидеры

В Сибири, Костромской и Кемеровской области выросло число пострадавших от клещей

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2024 году страховые полисы от укусов клещей чаще всего приобретают жители Новосибирской области, Москвы и Красноярского края. Такие данные следуют из статистики СК "СберСтрахование".

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Страховщик отметил, что новосибирцы и москвичи составили по 10% от общего числа застрахованных от клеща, с небольшим отставанием за ними следуют красноярцы (9%). Также в топ-5 покупателей такой страховки вошли Иркутская область (6%) и Алтайский край (5%). При этом 20% всех застрахованных от клеща — это дети.

Страховщик напомнил, что клещи могут распространять такие опасные инфекции, как энцефалит, болезнь Лайма и гранулоцитарный анаплазмоз. По данным компании, в прошлом году люди чаще всего обращались в медицинские организации по страховке, чтобы узнать, заражён ли клещ (43%), а также получить серопрофилактику — укол иммуноглобулина для создания иммунитета к энцефалиту (44%).

"С самого начала сезона мы видим рост активности клещей. Пик обращений пришёлся на период с конца апреля по середину мая, однако впереди не менее опасный осенний период. По статистике за этот год, чаще всего с укусами клещей сталкиваются жители Сибири, в особенности Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирска. Рост числа пострадавших от укусов отмечен на территории Костромской и Кемеровской областей. Согласно предварительным данным, доля клещей, заражённых энцефалитом, варьируется от 1,7% в Новосибирской области до 8,1 % на Алтае", — рассказала директор медицинского страхования "СберСтрахования" Наталья Харина.

По словам Хариной, более четверти сданных на анализ клещей (до 29%) по всей стране были заражены боррелиозом — больше всего инфицированных насекомых зафиксировано на территории Новосибирска и Костромы. В 5% случаев клещи были переносчиками эрлихиоза и анаплазмоза, добавила она.

Боле́знь Ла́йма, клещево́й боррелио́з (Лайм-боррелио́з, боле́знь Ли́ма) — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, переносимое иксодовыми клещами, а также оленьими кровососками. Боррелии попадают в кровь жертвы при укусе инфицированным членистоногим. Болезнь Лайма является самым распространённым среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. На территории России боррелиоз встречается повсеместно.