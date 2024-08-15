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Кардиолог Щелочкова рассказала о пользе витаминных добавок

Врач Щелочкова рассказала о пользе витаминных добавок в еде
3:27
Здоровье

Употребление таких биологически активных добавок, как магний, полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, не способно избавить от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, однако может компенсировать недостаток этих веществ в организме, что поможет укрепить сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказала Мария Щелочкова, эксперт рынка НТИ "Хелснет" и врач-кардиолог клиники СамГМУ, в интервью РИА Новости.

Врач Щелочкова рассказала о пользе витаминных добавок в еде
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info

По словам Щелочковой, прием БАДов, микроэлементов и витаминов не может устранить серьезные заболевания или наследственные предрасположенности к ним, однако такие добавки способны восполнить нехватку необходимых для нормальной работы сердца и сосудов веществ. Это, в свою очередь, может улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития заболеваний или их осложнений.

Щелочкова подчеркнула, что назначение любых дополнительных препаратов должно проходить под контролем врача. Специалист должен учитывать индивидуальные особенности пациента, включая наличие хронических заболеваний, аллергий, особенности питания и другие факторы.

Кардиолог уточнила, что для поддержки сердечно-сосудистой системы часто рекомендуются препараты магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксиданты. Например, она обратила внимание на убихинон, известный также как коэнзим Q10, который является мощным антиоксидантом. Коэнзим Q10 содержится во всех тканях организма, особенно в сердечной мышце, и оказывает кардиопротекторное действие. Этот антиоксидант положительно влияет на прогноз и развитие хронической сердечной недостаточности при таких состояниях, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и метаболический синдром.

Еще одной важной добавкой, применяемой для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, является Омега-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в регулировании уровня холестерина в крови, увеличивая активность "хорошего" холестерина и улучшая гиполипидемическое действие статинов. Омега-3 способствует снижению концентрации триглицеридов, что особенно важно для пациентов с дислипидемией и атеросклерозом, включая поражение коронарных артерий, питающих сердце.

Щелочкова также отметила, что полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме человека, поэтому их необходимо получать с пищей. Основными источниками Омега-3 являются рыбий жир, печень трески, оливковое масло, семена льна и грецкие орехи — продукты, характерные для средиземноморской диеты. Однако, как подчеркнула врач, многие люди потребляют недостаточное количество этих продуктов, что приводит к дефициту Омега-3.

Кроме того, она обратила внимание на важность магния, который является одним из ключевых элементов для поддержания здоровья. Магний естественным образом выводится из организма, поэтому необходимо регулярно пополнять его запасы через питание. Среди продуктов, богатых магнием, она назвала зерновые культуры, бобовые, шпинат, рыбу, тыквенные семечки и орехи.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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