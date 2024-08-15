Врачи смогли спасти мальчика выпившего 2 банки энергетиков

Врачи в Свердловской области смогли спасти парня выпившего 2 банки энергетиков

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи города Реж в Свердловской области смогли спасти 12-летнего мальчика, который оказался на грани инсульта после того, как выпил две банки энергетического напитка. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Согласно сообщению, подросток был доставлен в Режевскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Несколько ночей подряд ребенок не мог уснуть, после чего у него начались сильные головные боли, асимметрия лица и онемение одной стороны тела. Медики диагностировали у мальчика предынсультное состояние. Пациент признался, что накануне выпил две банки энергетика.

Минздрав подчеркнул, что благодаря внимательности родителей и своевременно оказанной медицинской помощи, мальчик смог вернуться домой. Он также пообещал, что больше не будет употреблять энергетические напитки. Врачи предупредили, что нервная система детей и подростков еще не сформировалась окончательно, и воздействие энергетиков может быть крайне непредсказуемым.

Медицинские специалисты также отметили, что одним из основных недостатков энергетических напитков является кофеин, который не обеспечивает реальную энергию, а лишь заставляет организм работать на пределе. Впоследствии человеку приходится восполнять израсходованные ресурсы, что нередко приводит к зависимости от таких напитков.

Ранее в России был подписан закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним. Этот закон вступит в силу 1 марта 2025 года.