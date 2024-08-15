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Медики проверили воду в Курчатове рядом с Курской АЭС

Федеральное медико-биологическое агентство проверило воду в Курчатове рядом с Курской АЭС
1:04
Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело исследование питьевой воды в городе Курчатове, расположенном в Курской области. В рамках исследования были проанализированы 56 проб воды по 30 физико-химическим показателям. По данным агентства, все результаты оказались в пределах установленных гигиенических норм.

Федеральное медико-биологическое агентство проверило воду в Курчатове рядом с Курской АЭС
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Помимо этого, ФМБА также проверило питьевую воду на соответствие радиологическим и микробиологическим стандартам. Согласно проведенным испытаниям, все показатели соответствуют санитарным требованиям.

Ранее, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены обломки и фрагменты сбитых ракет, в том числе вблизи комплекса по переработке радиоактивных отходов. На следующий день, 9 августа, в результате атаки киевского режима была выведена из строя трансформаторная подстанция, что привело к отключению электричества в ближайшем к АЭС городе Курчатове.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Усычкин Сергей
Работает в следующих областях: радиотерапия (радиационная онкология), трехмерная конформная лучевая терапия (3DCRT), лучевая терапия с модуляцией интенсивности (IMRT), арк-терапия с модуляцией интенсивности в объеме (VMAT, RapidArc), лучевая терапия, направляемая по изображению (IGRT) на аппаратах VARIAN TrueBeam, Elekta Synergy, Siemens, стереотаксическая радиохирургия (новообразований головного мозга и экстракраниальная) на VARIAN TrueBeam EDGE и Cyber-Knife VSI, Томотерапия (Tomotherapy HiART System, интраоперационная лучевая терапия (IntraBeam, LIAC).
Специалист Голуб Сергей
Радиотерапевт
Специалист Шкуратов Андрей
Специализируется на диагностических исследованиях, основанных на радиологических методах, таких как рентген, компьютерная томография
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