Медики проверили воду в Курчатове рядом с Курской АЭС

Федеральное медико-биологическое агентство проверило воду в Курчатове рядом с Курской АЭС

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело исследование питьевой воды в городе Курчатове, расположенном в Курской области. В рамках исследования были проанализированы 56 проб воды по 30 физико-химическим показателям. По данным агентства, все результаты оказались в пределах установленных гигиенических норм.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Помимо этого, ФМБА также проверило питьевую воду на соответствие радиологическим и микробиологическим стандартам. Согласно проведенным испытаниям, все показатели соответствуют санитарным требованиям.

Ранее, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены обломки и фрагменты сбитых ракет, в том числе вблизи комплекса по переработке радиоактивных отходов. На следующий день, 9 августа, в результате атаки киевского режима была выведена из строя трансформаторная подстанция, что привело к отключению электричества в ближайшем к АЭС городе Курчатове.