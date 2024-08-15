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Татьяна Солнцева рассказала о хранении и пользе варенья

Татьяна Солнцева поделилась информацией по пользе варенья и способах его хранения
2:36
Здоровье

Конец лета традиционно ассоциируется с подготовкой к осеннему периоду, когда многие хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму. Одним из популярных видов консервации является варенье — ведь в холодные дни так приятно побаловать себя чем-то сладким и ягодным. Однако при его приготовлении и хранении важно учитывать определенные правила.

Татьяна Солнцева поделилась информацией по пользе варенья и способах его хранения
Фото: flickr.com by justgrimes, CC BY-SA 2.0

Кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в интервью с "Радио 1" рассказала, что при варке варенье теряет значительную часть своих полезных свойств. Однако она отметила, что существуют методы, которые позволяют сохранить витамины.

По ее словам, наиболее эффективным способом является приготовление "сырого" варенья — ягод или фруктов, перемолотых с сахаром без термической обработки. Такое варенье сохраняет витамин С, каротиноиды и другие ценные вещества. Также она упомянула о так называемой "пятиминутной" варке, которая позволяет сохранить больше полезных веществ, чем при длительной термообработке.

Солнцева также подчеркнула важность правильного хранения варенья, отметив, что оно не должно храниться более одного года. Со временем в варенье накапливается оксиметилфурфурол — вещество, образующееся при разложении сахара в присутствии органических кислот, которое может быть опасным для здоровья. Чем дольше варенье хранится, тем больше этого соединения накапливается, поэтому даже домашние заготовки желательно употреблять в течение года. Она также добавила, что замороженное варенье сохраняется лучше.

Диетолог предупредила, что оксиметилфурфурол, накапливающийся в варенье, может способствовать развитию различных заболеваний, включая опухолевые. Также она отметила, что в варенье могут развиваться плесень и грибковые инфекции. Если при открытии банки обнаруживается плесень, то, даже убрав ее и подвергнув варенье дополнительной термообработке, избавиться от опасных токсинов, выделяемых плесенью, не удастся. Эти токсины вредны для печени, желудка и могут провоцировать развитие опухолей.

В заключение Татьяна Солнцева рекомендовала хранить варенье в прохладном месте не более года, и при обнаружении плесени немедленно исключать его из рациона.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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