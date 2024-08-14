Врач раскрыл главную опасность энергетиков

Врач-нарколог Василий Шуров предупредил в беседе с NEWS.ru о потенциальной опасности энергетических напитков для здоровья, особенно для детей. По его словам, высокое содержание кофеина в этих напитках может привести к нарушению работы центральной нервной системы и сердца.
Психиатр-нарколог подчеркнул, что детям не рекомендуется потреблять даже кофе, поскольку их нервная система ещё не сформировалась, и перевозбуждение может длиться долго. Шуров также отметил, что энергетические напитки содержат огромное количество сахара, который может привести к преддиабету и другим проблемам со здоровьем.
Кроме того, специалист предупредил, что при проблемах с психикой энергетические напитки могут привести к психозу. Для маскировки большого количества сахара в этих напитках используются специальные отдушки, такие как лимонная кислота.
"Подросток — это развивающийся организм. А тут, получается, он его сходу травит психоактивным напитком", — резюмировал Василий Шуров.
Детали
Кофеин
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов. Источник
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