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Врач ответила на вечный вопрос о том, что полезнее — арбуз или дыня

При отсутствии противопоказаний и арбуз, и дыня одинаково полезны
1:42
Здоровье

Летом арбузы и дыни являются неотъемлемой частью рациона многих людей. Оба этих плода обладают множеством полезных свойств и микроэлементов, таких как витамины С и группы В, калий, ликопин и аминокислота цитруллин. Об этом рассказала кандидат химических наук Анастасия Шаляпина.

При отсутствии противопоказаний и арбуз, и дыня одинаково полезны
Фото: pixnio.com by Пегги Греб, PDM

Арбуз способствует улучшению состояния кожи, заживлению ран, нормализации артериального давления и работы различных систем организма. Дыня также содержит витамины С и группы В, витамин А и фолиевую кислоту, которые благотворно влияют на зрение, кожу, сердце и сосуды, а также на нервную и пищеварительную системы.

Однако следует помнить о возможных аллергических реакциях и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и диабета при употреблении арбузов и дынь. Поэтому перед их употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Важно также учитывать индивидуальные предпочтения и выбирать тот плод, который больше всего нравится, ведь и арбуз, и дыня оказывают на здоровье самое положительное влияние.

"Арбуз и дыня не только вкусны, но и очень полезны, а значит, при отсутствии противопоказаний обязательно должны присутствовать в рационе в летний период. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы", — добавила Шаляпина в разговоре с изданием SB.by.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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