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Как не пропустить мерцательную аритмию — в трети случаев она протекает бессимптомно

У трети пациентов мерцательная аритмия протекает без симптомов — кардиолог Айрапетян.
1:16
Здоровье

Примерно у трети пациентов мерцательная аритмия может протекать бессимптомно, сообщила кардиолог Лидия Айрапетян. Она рассказала об этом недуге на канале "Доказательная медицина".

У трети пациентов мерцательная аритмия протекает без симптомов — кардиолог Айрапетян.
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) весьма распространена — 1-2% населения. Обычно она проявляется ощущением учащённого сердцебиения, одышкой, дискомфортом в груди, усталостью, головокружением и обмороком.

"Но по крайней мере у трети пациентов не наблюдается никаких очевидных симптомов или заметного ухудшения качества жизни", — предупредила врач.

Риск осложнений бессимптомной аритмии точно такой же, как у клинически выраженной — сердечная недостаточность и инсульт, а у некоторых пациентов — резкий рост частоты сердечных сокращений с переходом в желудочковую тахикардию или фибрилляцию желудочков.

Бессимптомную фибрилляцию предсердий обычно выявляют случайно в ходе плановых обследований, обычных медицинских осмотров, предоперационных оценок или опросов.

В зависимости от причин её лечат антикоагулянтами, антиаритмиками и другими препаратами, которые может подобрать только специалист.

Детали

Фибрилляция предсердий
Фибрилля́ция предсе́рдий (ФП, синоним: мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения. Источник

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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