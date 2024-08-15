Как не пропустить мерцательную аритмию — в трети случаев она протекает бессимптомно

У трети пациентов мерцательная аритмия протекает без симптомов — кардиолог Айрапетян.

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примерно у трети пациентов мерцательная аритмия может протекать бессимптомно, сообщила кардиолог Лидия Айрапетян. Она рассказала об этом недуге на канале "Доказательная медицина".

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) весьма распространена — 1-2% населения. Обычно она проявляется ощущением учащённого сердцебиения, одышкой, дискомфортом в груди, усталостью, головокружением и обмороком.

"Но по крайней мере у трети пациентов не наблюдается никаких очевидных симптомов или заметного ухудшения качества жизни", — предупредила врач.

Риск осложнений бессимптомной аритмии точно такой же, как у клинически выраженной — сердечная недостаточность и инсульт, а у некоторых пациентов — резкий рост частоты сердечных сокращений с переходом в желудочковую тахикардию или фибрилляцию желудочков.

Бессимптомную фибрилляцию предсердий обычно выявляют случайно в ходе плановых обследований, обычных медицинских осмотров, предоперационных оценок или опросов.

В зависимости от причин её лечат антикоагулянтами, антиаритмиками и другими препаратами, которые может подобрать только специалист.

Детали

Фибрилляция предсердий

Фибрилля́ция предсе́рдий (ФП, синоним: мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения. Источник