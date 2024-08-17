Врач рассказала, какой напиток способен улучшить капиллярное кровообращение и метаболизм

Врач Устинова: напитки со жгучими веществами усиливают метаболизм

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе и чёрный чай, содержащие кофеин, действительно могут немного ускорить обмен веществ, рассказывает врач-терапевт и врач-диетолог Елена Устинова.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Эксперт рассказала, что кофеин оказывает тонизирующее действие на организм: улучшает работоспособность, нервно-мышечную передачу, слегка увеличивает частоту сердечных сокращений и обладает мягким мочегонным эффектом.

Кроме того, к таким напиткам можно отнести также напитки, содержащие жгучие вещества, например, имбирный чай.

Эти вещества способны улучшить капиллярное кровообращение за счёт расширения капилляров, уточняет Газета.Ru.

"А за счёт того, что капилляры расширяются, улучшается питание периферических органов и тканей, в первую очередь головного мозга, рук, ног. И так как улучшается питание периферии, то от этого происходит усиление метаболизма", — заключила врач.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.