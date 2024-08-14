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Диетолог раскрыла, какой вид соли является наиболее полезным для человека

Врач Войт: важно не ошибиться при выборе йодированной соли
0:45
Здоровье

Диетолог Кристина Войт сообщила NEWS. ru, что йодированная соль является наиболее полезной для людей. Она указала, что дефицит йода может наблюдаться у 70% населения России.

Врач Войт: важно не ошибиться при выборе йодированной соли
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка, CC BY-SA 2.0

Врач подчеркнула, что до 70% россиян в разной степени страдают от недостатка йода. Профилактическое употребление йодированной соли может быть полезно, особенно для тех, кто не часто ест морепродукты. Важно правильно выбрать соль: некоторые виды йодированной соли принесут пользу, тогда как другие — нет. Войт советует внимательно изучить состав соли и метод йодирования: соль должна быть обогащена йодатом калия, а не йодидом.

Детали

Йодированная поваренная соль
Йоди́рованная пова́ренная соль — кухонная соль с добавлением строго определённого количества йодсодержащих солей: йодида или йодата калия. Источник

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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