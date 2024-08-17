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Невролог описала возможные симптомы микроинсульта

Врач Балабанова: головокружение и головная боль могут быть симптомами микроинсульта
2:00
Здоровье

Микроинсульт — это состояние, характеризующееся временным нарушением кровообращения в головном мозге.

Врач Балабанова: головокружение и головная боль могут быть симптомами микроинсульта
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

По словам врача-невролога НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Светланы Балабановой, симптомы микроинсульта могут включать головную боль, онемение, головокружение, нарушение равновесия и походки, асимметрию лица, внезапную слабость в конечностях, нарушение сознания и даже обморок.

"Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи — человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти", — рассказала врач.

Факторы, которые могут спровоцировать микроинсульт, включают стресс, приём оральных контрацептивов, менопаузу, артериальную гипертензию, атеросклероз сосудов головного мозга и гематологические заболевания. Вредные привычки, такие как употребление алкоголя, курение, переедание и малоподвижный образ жизни, также способствуют возникновению микроинсульта, пишет Газета.Ru.

При появлении симптомов микроинсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До прибытия врачей следует уложить пострадавшего на ровную поверхность, обеспечить ему достаточное количество кислорода, расстегнуть одежду и открыть окна. Если у пострадавшего возникает рвота, нужно наклонить его голову набок, чтобы облегчить выход рвотных масс, очистить ротовую полость и дождаться приезда медиков.

После госпитализации врачи проведут диагностику инсульта и установят причину его возникновения. Затем будет назначено лечение, направленное на восстановление нормального кровотока и функций мозга.

Уточнения

Преходящее нарушение мозгового кровообращения (ПНМК) — остро возникшее нарушение мозговых функций сосудистого генеза, проявляющееся очаговой, общемозговой или смешанной симптоматикой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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