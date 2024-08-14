В какой момент мозг начинает стареть и как замедлить этот процесс

Врач Третьякова: мозг начинает стареть после 25-30 лет

По словам психофизиолога Веры Третьяковой, научного сотрудника Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, развитие мозга завершается примерно к 25-30 годам, после чего начинается процесс его старения, как сообщает Газета.Ru.

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Сначала старение мозга происходит медленно, но после 60 лет процесс ускоряется. Средняя потеря массы мозга после 86 лет составляет примерно 160 г, что составляет 11,0% от максимальной массы мозга, соответствующей возрасту 19-20 лет.

Старение мозга сопровождается когнитивными изменениями, которые проявляются в замедлении скорости обработки информации и решением задач, требующих памяти и исполнительных функций, таких как планирование и рассуждение. Кроме того, возрастное старение мозга приводит к повышению чувствительности к нерелевантной информации, что ухудшает способность к концентрации внимания.

"Однако перечисленные процессы происходят у каждого конкретного человека с разной скоростью и в разное время, что частично может быть обусловлено генетически, но во многом является следствием влияния факторов внешней среды и образа жизни. Поэтому не стоит пренебрегать такими, казалось бы, банальными вещами, как правильное сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, полноценный сон, сокращение или полный отказ от курения и других вредных привычек", — отметила Вера Третьякова.