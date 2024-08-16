Врач рассказал, кому нужно исключить мясо из рациона

Аллергия на мясные продукты может вызвать разнообразные проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, рвота, кашель, боли в животе и другие. В таких ситуациях рекомендуется полностью исключить мясо из рациона. Об этом сообщил гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко.
Люди с аллергическими реакциями на мясо или другие животные продукты должны избегать употребления мяса.
"Употребление мяса может вызвать у таких людей тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию", — рассказал Лысенко.
Абсолютные противопоказания к употреблению мяса включают нарушения обмена аминокислот и органических кислот, например, фенилкетонурию и тирозинемию, пишет Газета.Ru.
Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями липидного обмена рекомендуется выбирать менее жирные сорта мяса. Ограничение употребления мяса для пациентов с проблемами почек носит индивидуальный характер и зависит от состояния здоровья, отметил специалист.
Если у человека есть нарушения обмена меди (болезнь Вильсона-Коновалова) или железа (гемохроматоз), отказ от мяса не является обязательным, но необходимо контролировать потребление этих микроэлементов.
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