Врач рассказал, кому нужно исключить мясо из рациона

Врач Лысенко: употребление мяса при аллергии может вызвать рвоту, диарею и тошноту

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергия на мясные продукты может вызвать разнообразные проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, рвота, кашель, боли в животе и другие. В таких ситуациях рекомендуется полностью исключить мясо из рациона. Об этом сообщил гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко.

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Люди с аллергическими реакциями на мясо или другие животные продукты должны избегать употребления мяса.

"Употребление мяса может вызвать у таких людей тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию", — рассказал Лысенко.

Абсолютные противопоказания к употреблению мяса включают нарушения обмена аминокислот и органических кислот, например, фенилкетонурию и тирозинемию, пишет Газета.Ru.

Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями липидного обмена рекомендуется выбирать менее жирные сорта мяса. Ограничение употребления мяса для пациентов с проблемами почек носит индивидуальный характер и зависит от состояния здоровья, отметил специалист.

Если у человека есть нарушения обмена меди (болезнь Вильсона-Коновалова) или железа (гемохроматоз), отказ от мяса не является обязательным, но необходимо контролировать потребление этих микроэлементов.