Врач раскрыл, что способствует снижению риска развития деменции

The Sun: устранение проблем со зрением косвенно уменьшает риск деменции

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание здоровья глаз имеет большое значение для сохранения нормального уровня социальной активности. Взаимодействие с окружающим миром и другими людьми, в свою очередь, помогает мозгу оставаться в тонусе и защищает от деменции. Об этом заявила врач и медицинский директор британской клиники Re: Cognition Health Эмер Максуини в интервью изданию The Sun.

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Исследования показали, что примерно 2% случаев деменции связаны с некорректированными проблемами со зрением. По мнению доктора Максуини, ношение очков может снизить риск развития этого заболевания.

Специалист подчеркнула, что нарушения зрения негативно влияют на способность человека общаться с окружающим миром и другими людьми. Отказ от социальной активности приводит к ухудшению когнитивных способностей и памяти, поскольку мозг перестает получать необходимую стимуляцию.

Врач отметила, что для профилактики деменции важно регулярно проверять зрение и поддерживать здоровье глаз. Кроме того, рекомендуется уделять внимание упражнениям, которые помогают глазам расслабиться и снизить напряжение.

Факторами, увеличивающими риск развития деменции, являются высокий уровень холестерина в крови, ожирение и сидячий образ жизни. Другими негативными факторами, способствующими ухудшению когнитивного здоровья, являются депрессия, диабет, алкоголизм, асоциальное поведение, курение и гипертония.

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