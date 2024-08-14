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Невролог раскрыла, как появилось неверное убеждение, что все левши — гении

Врач Демьяновская: иногда дети рождаются левшами из-за внутриутробной травмы
2:26
Здоровье

В настоящее время левши составляют около 10-15% новорождённых. В прошлом эта особенность вызывала повышенный интерес и даже воспринималась как неблагоприятный признак. Однако со временем негативные стереотипы исчезли, уступив место позитивным мифам. Распространено мнение, что среди левшей чаще встречаются гениальные личности. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, насколько это соответствует действительности и от чего зависит ведущая рука, как сообщает Газета.Ru.

Врач Демьяновская: иногда дети рождаются левшами из-за внутриутробной травмы
Фото: commons.wikimedia. org by Daniel Schwen, CC BY-SA 2.5

"Следует различать левшей и леворуких. У левшей с рождения более доминантным является правое полушарие, а не левое, как у правшей, которых большинство. А леворукость — не врождённая особенность, а компенсаторная. Она может проявиться после повреждения правого полушария мозга в результате инсульта, отравлений, родовой травмы, ДЦП и так далее", — объяснила невролог.

Врач также отметила существование амбидекстров — людей, одинаково хорошо владеющих обеими руками. Их способности особенно ценятся в футболе, где возможность использовать любую ногу для удара по воротам является преимуществом. Интересно, что определить лево- или праворукость можно уже на 13-14 неделе беременности с помощью УЗИ, наблюдая за тем, в какую сторону чаще поворачивает голову ребенок.

"Во многих культурах на протяжении веков левшество и леворукость были признаком отклонения от нормы. В XIX-XX веках в некоторых странах левшей с детства начинали переучивать, чтобы они привыкали писать и выполнять другие бытовые действия правой рукой. К счастью, сейчас от этого отказались. Переучивание левшей может привести к неврозу и нарушениям психоэмоционального развития", — предостерегла Екатерина Демьяновская.

Феномен леворукости продолжает изучаться. Поскольку правое полушарие мозга традиционно ассоциируется с творческим мышлением, обработкой информации в виде символов и образов, левшей считают более креативными и эмоционально открытыми. В то же время у них отмечается предрасположенность к развитию психических расстройств.

Детали

Левша
Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, нежели правой. Антоним к слову «левша» — «правша». Среди людей левши составляют примерно 15 %, то есть левшой является каждый седьмой. Источник

Внутриутробная гипоксия
Внутриутро́бная гипокси́я — кислородное голодание плода. Различают хроническую и острую, вплоть до асфиксии. Источник

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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