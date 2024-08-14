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Белая горячка требует экстренной госпитализации — иначе возможен летальный исход

Психолог Коновальчик предупредила о смертельной опасности алкогольного делирия
2:08
Здоровье

Алкогольный делирий, известный также как белая горячка, требует экстренной госпитализации — иначе возможен летальный исход, предупредила медицинский психолог Татьяна Коновальчик. Она объяснила newsnn.ru, как развивается это состояние.

Психолог Коновальчик предупредила о смертельной опасности алкогольного делирия
Фото: Freepik by wangstdo, PDM

Этанол усиливает действие гамма-аминомасляной кислоты — основного торомозного нейромедиатора. При отмене алкоголя исчезает и тормозящий эффект, а возбуждающие механизмы продолжают работать с той же силой. В результате самостоятельная регулировка степени возбуждения нервной системы становится невозможной, она разбалансируется.

"Появляются галлюцинации. Именно поэтому данное состояние и называют "белочкой". Галлюцинации человек видит крайне реалистичные, а если они пугают, то начинает защищаться. Для делирия характерно двигательное возбуждение и агрессия. Пациенты могут быть нанести вред себе или окружающим", — рассказывает специалист.

Ухудшение состояния начинается с тревожности, затем её сменяет чувство усталости и опустошённости.

"Уже на данном этапе необходимо обращаться за помощью. Для этого необходимо позвонить в скорую помощь и попросить дежурного психиатра. Затем описать симптомы, возникшие на фоне отмены алкоголя", — советует врач.

"Если пациенту не оказывать помощь, то симптоматика нарастает. На следующей стадии присоединяются более развернутые зрительные галлюцинации. При неоказании помощи такое состояние может быть крайне опасным и даже приводить к смерти", — предупреждает она.

"Делирий является опасным состоянием и требует лечения в стационаре с доступом к реанимационному отделению. Помогать такому пациенту дома опасно для жизни и здоровья — как самого пациента, так и окружающих людей", — заключила Коновальчик.

Если всё обошлось, больной засыпает глубоким сном и, проснувшись, не помнит ничего, что с ним было.

Детали

Алкогольный делирий
Алкого́льный дели́рий, бе́лая горя́чка, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. «белочка», «белка», лат. delirium tremens (дословно — «трясущееся помрачение») — металкогольный психоз, связанный с резким окончанием употребления спиртных напитков и развитием тяжёлого синдрома отмены. Алкогольный делирий возникает на II–III стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Источник

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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