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Терапевт раскрыла связь еды и когнитивных функций

Врач Ратникова: микробиота кишечника напрямую связана с когнитивными функциями
1:17
Здоровье

Рацион питания может влиять на работу мозга. В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" врач-терапевт Анна Ратникова подчеркнула, что белки, жиры и углеводы играют важную роль в функционировании как тела, так и разума.

Врач Ратникова: микробиота кишечника напрямую связана с когнитивными функциями
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Микробиота кишечника также имеет ключевое значение для когнитивных функций. Состояние микрофлоры может влиять на тревожность, депрессию и общее настроение. Питание также важно для уровня стресса. Врач отметила, что одноразовое потребление фастфуда, например бургера или газировки, не причинит значительного вреда, если рацион в целом сбалансирован.

Однако регулярное потребление фастфуда может привести к дефициту витаминов группы В, необходимых для мозга, а также к нехватке полиненасыщенных жирных кислот и белка. Специалист рекомендует включать в рацион фрукты, овощи, орехи, семена и жирную рыбу, сокращая количество обработанных продуктов и сахара. Терапевт советует обращать внимание на симптомы, такие как ухудшение памяти, концентрации, проблемы с вниманием и языковыми навыками, а также нарушение сна и симптомы тревоги.

Детали

Микрофлора кишечника
Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. Источник

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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