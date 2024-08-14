Терапевт раскрыла связь еды и когнитивных функций

Врач Ратникова: микробиота кишечника напрямую связана с когнитивными функциями

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион питания может влиять на работу мозга. В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" врач-терапевт Анна Ратникова подчеркнула, что белки, жиры и углеводы играют важную роль в функционировании как тела, так и разума.

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Микробиота кишечника также имеет ключевое значение для когнитивных функций. Состояние микрофлоры может влиять на тревожность, депрессию и общее настроение. Питание также важно для уровня стресса. Врач отметила, что одноразовое потребление фастфуда, например бургера или газировки, не причинит значительного вреда, если рацион в целом сбалансирован.

Однако регулярное потребление фастфуда может привести к дефициту витаминов группы В, необходимых для мозга, а также к нехватке полиненасыщенных жирных кислот и белка. Специалист рекомендует включать в рацион фрукты, овощи, орехи, семена и жирную рыбу, сокращая количество обработанных продуктов и сахара. Терапевт советует обращать внимание на симптомы, такие как ухудшение памяти, концентрации, проблемы с вниманием и языковыми навыками, а также нарушение сна и симптомы тревоги.

Детали

Микрофлора кишечника

Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. Источник