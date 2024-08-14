Источник энергии: раскрыта безопасная дозировка мёда для ежедневного потребления

Врач Тяжельников: безопасная порция мёда — не более 2–3 чайных ложек

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня в России празднуется Медовый Спас, и традиционно в этот день едят мёд. О том, насколько это лакомство безопасно и какова его оптимальная порция, рассказал РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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Мёд, благодаря своему составу, является отличным источником энергии, однако высокое содержание быстрых углеводов может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Рекомендуется употреблять мёд с осторожностью: безопасная доза для взрослого человека — не более двух-трёх чайных ложек в день.

"Мёд — хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров — 80%, воды — 18%, пыльцы и белка. По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов даёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Взрослому человеку желательно съедать не более двух-трёх чайных ложек мёда в день — это 20-40 граммов, лучше употреблять его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать", — отметил врач.

Особенно осторожными при употреблении мёда должны быть люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и бронхиальной астмой. Специалист подчеркнул, что мёд категорически противопоказан при аллергии, сахарном диабете и ожирении. Детям мёд следует вводить в рацион не ранее двух-трёх лет. Важно помнить, что даже такой полезный продукт, как мёд, при неправильном употреблении может навредить здоровью.

Детали

Мёд

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Источник