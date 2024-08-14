Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на отдых в Крыму вырос на 25%
Турция вводит обязательную регистрацию отпечатков пальцев для въезжающих
Вулин и Лавров обсудили возможность сотрудничества Сербии с БРИКС
РБК: половина работодателей не отпускает сотрудников болеть без справки
Сериал "Джентльмены" от Гая Ричи получит продолжение
Заточить лопату поможет наждачная бумага
Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Кинокомпания Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа в России
Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ

Источник энергии: раскрыта безопасная дозировка мёда для ежедневного потребления

Врач Тяжельников: безопасная порция мёда — не более 2–3 чайных ложек
1:45
Здоровье

Сегодня в России празднуется Медовый Спас, и традиционно в этот день едят мёд. О том, насколько это лакомство безопасно и какова его оптимальная порция, рассказал РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач Тяжельников: безопасная порция мёда — не более 2–3 чайных ложек
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Мёд, благодаря своему составу, является отличным источником энергии, однако высокое содержание быстрых углеводов может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Рекомендуется употреблять мёд с осторожностью: безопасная доза для взрослого человека — не более двух-трёх чайных ложек в день.

"Мёд — хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров — 80%, воды — 18%, пыльцы и белка. По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов даёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Взрослому человеку желательно съедать не более двух-трёх чайных ложек мёда в день — это 20-40 граммов, лучше употреблять его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать", — отметил врач.

Особенно осторожными при употреблении мёда должны быть люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и бронхиальной астмой. Специалист подчеркнул, что мёд категорически противопоказан при аллергии, сахарном диабете и ожирении. Детям мёд следует вводить в рацион не ранее двух-трёх лет. Важно помнить, что даже такой полезный продукт, как мёд, при неправильном употреблении может навредить здоровью.

Детали

Мёд
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Источник

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Киев начал воевать откровенно террористическими методами Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Россия предлагает альтернативу Красному морю и Суэцкому каналу
Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас
Заточить лопату поможет наждачная бумага
Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Кинокомпания Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа в России
Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ
Продукты, вызывающие голод: как выбрать еду, чтобы оставаться сытым
Больше всего квартир продаётся в восточной части Москвы
Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.