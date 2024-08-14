Почему могут сохнуть и болеть губы: раскрыты неочевидные причины, и они ужасны

Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения, предупредила врач Дмитрова

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения, предупредила врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Сухость и стянутость губ, образование на них корочек и трещин, сопровождающееся зудом и жжением — это симптомы хейлита, воспалительного процесса слизистой рта и красной каймы губ. Недуг очень распространён — с ним сталкивалось до 38% населения.

"Может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Зачастую хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции", — объяснила доктор.

Хейлит может быть спровоцирован кариесом, неправильным прикусом, травмирующим воздействием брекетов, солнечными лучами, переохлаждением, аллергическими реакциями, привычкой прикусывать губы или грызть подручные предметы, эмоциональным дискомфортом и стрессом.

Очень часто губам вредит нехватка витамина B2. В любом случае, выяснять причину должен специалист, заключила собеседница издания.