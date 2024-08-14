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Почему могут сохнуть и болеть губы: раскрыты неочевидные причины, и они ужасны

Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения, предупредила врач Дмитрова
1:29
Здоровье

Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения, предупредила врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

Сухость губ может указывать на эндокринные нарушения, предупредила врач Дмитрова
Фото: Freepik by master1305, PDM

Сухость и стянутость губ, образование на них корочек и трещин, сопровождающееся зудом и жжением — это симптомы хейлита, воспалительного процесса слизистой рта и красной каймы губ. Недуг очень распространён — с ним сталкивалось до 38% населения.

"Может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Зачастую хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции", — объяснила доктор.

Хейлит может быть спровоцирован кариесом, неправильным прикусом, травмирующим воздействием брекетов, солнечными лучами, переохлаждением, аллергическими реакциями, привычкой прикусывать губы или грызть подручные предметы, эмоциональным дискомфортом и стрессом.

Очень часто губам вредит нехватка витамина B2. В любом случае, выяснять причину должен специалист, заключила собеседница издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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