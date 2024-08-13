Стало известно, при каких условиях вздутие живота может быть признаком серьёзных проблем

Метеоризм, сочетающийся быстрым наступлением чувства сытости после еды, дискомфортом в тазовой области может указывать на новообразование в яичниках. Если вздутие сопровождается болезненными ощущениями, изменениями характера стула и кровяными выделениями — злокачественные опухоли могут располагаться в кишечнике. Об этом сообщила Daily Mail британский врач-терапевт Филиппа Кей.
Специалист пояснила, что вздутие живота как единичный симптом не обязательно свидетельствует о раке. Неприятные ощущения и повышенное газообразование могут быть вызваны употреблением избыточного количества пищевых волокон или рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенный колит и болезнь Крона. Кей подчеркнула, что следует обратиться к специалисту, если вздутие возникает более 12 раз за месяц. При этом необходимо помнить, что метеоризм и дискомфорт не являются реакцией на определённые продукты питания.
Среди прочих факторов, вызывающих вздутие, могут быть использование гормональных контрацептивов, изменения в менструальном цикле, отечность, воспалительные процессы в кишечнике и избыточная масса тела.
Врач добавила, что постоянное вздутие живота в сочетании с другими признаками, такими как снижение аппетита, боль в тазовой области, очень быстрое наступление чувства насыщения после еды, проблемы с мочеиспусканием, необъяснимое снижение веса или утомляемость может указывать на рак яичников. Не менее важно обращать внимание, сопутствует ли вздутию диарея, запор, боль в абдоминальной области и кровотечение. Эти настораживающие симптомы могут свидетельствовать о раке кишечника.
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