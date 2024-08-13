Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия предупредила Молдавию о недопустимости размещения F-16 для атак ВСУ
Белоруссия представила в Совбезе ООН остатки украинских военных дронов
Дмитрий Медведев намерен взыскать с противников России ущерб за вторжение
Pixar анонсировали выход "Суперсемейки 3" пол руководством Брэда Берда
Как выглядит линия фронта в Курской области?
Джо Байден не выразил радости от украинского вторжения в Курскую область
Эксперт: введение новых страховых норм для такси увеличит компенсации при ДТП
"Здесь жнец. Ну что, парни, готовы?": в России создали реальную технику из игры на ПК
Что нельзя делать в кинотеатре: причины, по которым зрителей могут выгнать из зала

Стало известно, при каких условиях вздутие живота может быть признаком серьёзных проблем

Daily Mail: вздутие живота и боли в районе таза могут указывать на рак яичников
1:53
Здоровье

Метеоризм, сочетающийся быстрым наступлением чувства сытости после еды, дискомфортом в тазовой области может указывать на новообразование в яичниках. Если вздутие сопровождается болезненными ощущениями, изменениями характера стула и кровяными выделениями — злокачественные опухоли могут располагаться в кишечнике. Об этом сообщила Daily Mail британский врач-терапевт Филиппа Кей.

Daily Mail: вздутие живота и боли в районе таза могут указывать на рак яичников
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Специалист пояснила, что вздутие живота как единичный симптом не обязательно свидетельствует о раке. Неприятные ощущения и повышенное газообразование могут быть вызваны употреблением избыточного количества пищевых волокон или рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенный колит и болезнь Крона. Кей подчеркнула, что следует обратиться к специалисту, если вздутие возникает более 12 раз за месяц. При этом необходимо помнить, что метеоризм и дискомфорт не являются реакцией на определённые продукты питания.

Среди прочих факторов, вызывающих вздутие, могут быть использование гормональных контрацептивов, изменения в менструальном цикле, отечность, воспалительные процессы в кишечнике и избыточная масса тела.

Врач добавила, что постоянное вздутие живота в сочетании с другими признаками, такими как снижение аппетита, боль в тазовой области, очень быстрое наступление чувства насыщения после еды, проблемы с мочеиспусканием, необъяснимое снижение веса или утомляемость может указывать на рак яичников. Не менее важно обращать внимание, сопутствует ли вздутию диарея, запор, боль в абдоминальной области и кровотечение. Эти настораживающие симптомы могут свидетельствовать о раке кишечника.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Эксперт: введение новых страховых норм для такси увеличит компенсации при ДТП
"Здесь жнец. Ну что, парни, готовы?": в России создали реальную технику из игры на ПК
Что нельзя делать в кинотеатре: причины, по которым зрителей могут выгнать из зала
"Муз-ТВ" сменит владельца
Тренировки по системе Табата помогут быстро привести тело в тонус
Задорнов: обвала экономики РФ после СВО не произойдёт
Самой востребованной летней процедурой назван ручной массаж
Врач Чердак: часто болезнь Альцгеймера проявляется нарушением памяти
"Не забудут. Не простят": СК расследует все преступления ВСУ в Курской области
Врач Бурякова: польза пищи заключается в её разнообразии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.