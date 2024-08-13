Врач раскрыла ранние признаки болезни Альцгеймера

Невролог Мария Чердак перечислила первые симптомы болезни Альцгеймера, среди которых на первом месте стоят нарушения памяти.
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0
Больной перестаёт запоминать и усваивать новую информацию. По словам Марии Чердак, болезнь может развиваться медленно и незаметно.
"Последние исследования показывают, что первые морфологические признаки, то есть изменения в веществе головного мозга, появляются за 15-20 лет до формирования выраженных нарушений памяти и за 10-15 лет до появления первых доброкачественных симптомов, таких как легкая забывчивость", — поделилась специалист.
Врач также отметила, что одним из признаков болезни могут быть психические расстройства, сообщает "Российская газета".
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы