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Врач раскрыла ранние признаки болезни Альцгеймера

Врач Чердак: часто болезнь Альцгеймера проявляется нарушением памяти
0:48
Здоровье

Невролог Мария Чердак перечислила первые симптомы болезни Альцгеймера, среди которых на первом месте стоят нарушения памяти.

Врач Чердак: часто болезнь Альцгеймера проявляется нарушением памяти
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Больной перестаёт запоминать и усваивать новую информацию. По словам Марии Чердак, болезнь может развиваться медленно и незаметно.

"Последние исследования показывают, что первые морфологические признаки, то есть изменения в веществе головного мозга, появляются за 15-20 лет до формирования выраженных нарушений памяти и за 10-15 лет до появления первых доброкачественных симптомов, таких как легкая забывчивость", — поделилась специалист.

Врач также отметила, что одним из признаков болезни могут быть психические расстройства, сообщает "Российская газета".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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