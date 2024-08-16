Диетолог рассказала, есть ли смысл пить рисовую воду для похудения

Диетолог Парецкая: "чудо-напиток" рисовая вода бесполезна для похудения

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интернете много говорят о необычном напитке из риса, который якобы помогает в похудении. Но врачи предупреждают, что рисовая вода может быть опасной для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают необычный напиток из риса, который называют "рисземпиком". Его рекомендуют для похудения.

Чтобы приготовить рисовую воду, нужно взять горсть белого риса, залить тёплой водой и оставить на 7-8 часов. Затем воду сливают в отдельную ёмкость и добавляют лимонный сок или сок других цитрусовых.

Диетолог Елена Парецкая в разговоре с "Пятым каналом" предупреждает, что рисовая вода бесполезна и даже вредна для здоровья. Она может вызвать осложнения у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, боли и спазмы.

Вместо экспериментов с сомнительными продуктами, Парецкая советует придерживаться рекомендаций диетологов и тренеров, сбалансированно питаться и заниматься физической активностью.