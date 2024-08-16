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Диетолог назвала семь диетических продуктов, которые на самом деле препятствуют похудению

Диетолог Соломатина: диетические арбуз, виноград и чёрный хлеб мешают похудеть
1:04
Здоровье

Придерживаясь диеты, многие люди сосредотачиваются на низкокалорийных продуктах, однако врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о существовании так называемых псевдодиетических продуктов, употребление которых не способствует эффективному похудению.

Диетолог Соломатина: диетические арбуз, виноград и чёрный хлеб мешают похудеть
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" отмечает, что подсчёт только калорий может быть недостаточным, поскольку важно учитывать гликемический индекс продуктов. Некоторые фрукты, считающиеся диетическими, например, арбузы, черешня и виноград, содержат достаточное количество сахара, что может привести к набору веса.

Кроме того, к псевдодиетическим продуктам, по словам диетолога, относятся растительное масло и чёрный хлеб, злоупотребление которыми может негативно сказаться на процессе похудения. Термическая обработка также влияет на свойства продуктов: варёная морковь и свёкла становятся менее полезными, поэтому предпочтительно употреблять их в сыром виде.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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