Диетолог назвала семь диетических продуктов, которые на самом деле препятствуют похудению

Диетолог Соломатина: диетические арбуз, виноград и чёрный хлеб мешают похудеть

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Придерживаясь диеты, многие люди сосредотачиваются на низкокалорийных продуктах, однако врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о существовании так называемых псевдодиетических продуктов, употребление которых не способствует эффективному похудению.

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Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" отмечает, что подсчёт только калорий может быть недостаточным, поскольку важно учитывать гликемический индекс продуктов. Некоторые фрукты, считающиеся диетическими, например, арбузы, черешня и виноград, содержат достаточное количество сахара, что может привести к набору веса.

Кроме того, к псевдодиетическим продуктам, по словам диетолога, относятся растительное масло и чёрный хлеб, злоупотребление которыми может негативно сказаться на процессе похудения. Термическая обработка также влияет на свойства продуктов: варёная морковь и свёкла становятся менее полезными, поэтому предпочтительно употреблять их в сыром виде.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина