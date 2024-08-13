Врач назвала чрезвычайно опасные свойства помидоров

Врач Барредо: помидоры повышают уровень мочевой кислоты в организме

Не всем людям можно есть помидоры, сообщила NEWS. ru диетолог Алена Барредо. Например, они противопоказаны при подагре и нарушении белкового обмена из-за высокого содержания пуриновых и пиримидиновых оснований. Данные вещества повышают уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к обострению подагры и болям в суставах.

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"Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", — порекомендовала она.

Диетолог также отметила, что при хронических аутоиммунных заболеваниях, таких как аутоиммунный тиреоидит или ревматоидный артрит, употребление помидоров следует ограничить из-за лектина, который провоцирует воспалительные процессы в организме. При аутоиммунных заболеваниях иммунитет атакует собственные ткани, а лектин может усугублять этот процесс, как добавила врач.

Помидоры также противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, такими как обострения гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и язва желудка.

"В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", — резюмировала специалист.