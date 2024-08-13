Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Священник рассказал, почему так трудно возлюбить ближнего
Джейсон Шрайер раскрыл последствия отмены мультиплеерной The Last of Us
48% москвичей отмечают, что женщины с кошками вызывают у них симпатию
Кто из животных самый громкий на земле
В Ярославской области за месяц девять человек пострадали от укусов ежей
Как тарантулы формируют взаимовыгодные отношения с другими животными
Эксперт Стрельбицкий: износ шин может указывать на серьёзные проблемы в машине
Игорь Кириллов заявил, что на Украине "грязная бомба" уже есть
"Посторонним вход воспрещён": кто законно может войти в частное жильё без приглашения

Врач назвала чрезвычайно опасные свойства помидоров

Врач Барредо: помидоры повышают уровень мочевой кислоты в организме
Здоровье

Не всем людям можно есть помидоры, сообщила NEWS. ru диетолог Алена Барредо. Например, они противопоказаны при подагре и нарушении белкового обмена из-за высокого содержания пуриновых и пиримидиновых оснований. Данные вещества повышают уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к обострению подагры и болям в суставах.

Врач Барредо: помидоры повышают уровень мочевой кислоты в организме
Фото: freepik.com by stockking, PDM

"Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", — порекомендовала она.

Диетолог также отметила, что при хронических аутоиммунных заболеваниях, таких как аутоиммунный тиреоидит или ревматоидный артрит, употребление помидоров следует ограничить из-за лектина, который провоцирует воспалительные процессы в организме. При аутоиммунных заболеваниях иммунитет атакует собственные ткани, а лектин может усугублять этот процесс, как добавила врач.

Помидоры также противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, такими как обострения гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и язва желудка.

"В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", — резюмировала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Российские туристы начали чаще посещать Венгрию и Филиппины
Страховщики рассказали, каким травмам подвержены школьники
Холли Берри рассказала о травмах, которые она получила во время съёмок в кино
Секреты успешного похудения за 2 недели
В США оценили уничтожение трех батарей Patriot ВСУ
Профессор Сафонов: основная статья расходов пенсионеров — это затраты на продукты
Врач Алексеева: для здоровья зубов нужны витамины A, B, C и D
Фитнес-тренер раскрыла основные ошибки новичков в тренажерном зале
Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Ученые обнаружили звезду, опровергающую все теории звездной эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.