Врачи бьют тревогу: в одном из российских регионов ежи покусали девять человек

В Ярославской области за месяц девять человек пострадали от укусов ежей

В Ярославской области за последний месяц девять человек пострадали от укусов ежей и были вынуждены обратиться за медицинской помощью, как заявил заведующий травмпунктом Клинической больницы имени Соловьёва Александр Терентьев.

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Важно помнить, что ежи могут являться переносчиками бешенства — смертельно опасного заболевания, передающегося через укусы, раны и ссадины. Особенно опасны укусы в область головы, лица и кистей рук. В случае нападения ежа необходимо немедленно промыть рану водой с мылом в течение нескольких минут, затем обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода и сразу же обратиться в травмпункт, сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".

"Никогда не трогайте дикого ежа, даже если он кажется милым и дружелюбным. Если вам необходимо перенести его в другое место, то обязательно наденьте перчатки и держите его на расстоянии вытянутой руки. Не позволяйте детям играть с дикими ежами", — предостерегли врачи.