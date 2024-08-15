Гастроэнтеролог рассказала, от какой проблемы помогают избавиться малосольные огурцы

Врач Кашух: употребление малосольных огурцов помогает укрепить здоровье

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Малосольные огурцы не только вкусны, но и полезны для здоровья, если употреблять их в разумных количествах.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с изданием "Лайф" рассказала, что эти огурцы содержат клетчатку, витамины группы В, витамин К, калий, натрий, магний, хлор, медь и цинк. Благодаря такому богатому составу малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения и помогают справиться с запорами.

Кроме того, в малосольных огурцах содержится мало калорий — всего 16 ккал на 100 г, — поэтому их спокойно можно есть тем, кто сидит на диетах.

Однако стоит помнить, что чрезмерное употребление соли может привести к отёкам, повышению давления и нагрузке на сердце, напомнила врач.

Поэтому рекомендуется съедать не более трёх малосольных огурцов в день. Также стоит учесть, что людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гипертонией следует быть особенно внимательными при употреблении этой закуски.

Детали

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки. Краткий срок засола является главным отличием от приготовления солёных огурцов. При раскопках древнего Новгорода в слоях X века были найдены окаменелые семена огурца, поэтому вероятность разнообразия использования огурца во всевозможных заготовках весьма велика. Уже в XVII веке среди восточных славян были известны огурцы, заготавливаемые при помощи соли, среди известных способов был и малосольный. Он является одним из самых простых и быстрых способов приготовления.