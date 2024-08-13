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Хирург рассказал, можно ли вылечить атеросклероз

Хирург Попов: атеросклероз вылечить нельзя, но держать его под контролем можно
1:52
Здоровье

Атеросклероз — это хроническое заболевание, характеризующееся образованием холестериновых бляшек в артериях. Без своевременного лечения оно может привести к серьёзным осложнениям, таким как ишемический инсульт, инфаркт миокарда, гангрена нижних конечностей и почечная недостаточность.

Хирург Попов: атеросклероз вылечить нельзя, но держать его под контролем можно
Фото: Wikipedia by Patho, CC BY-SA 3.0

На начальном этапе атеросклероз может протекать бессимптомно, однако по мере сужения просвета артерии из-за холестериновых бляшек возникают различные признаки нарушения артериального кровотока. Это может проявляться болями за грудиной, болями в мышцах нижних конечностей, похолоданием нижних конечностей, трофическими нарушениями и ухудшением функции почек.

При церебральном атеросклерозе могут наблюдаться нарушения памяти и сна, координации, шум в ушах, неустойчивость в положении стоя и при ходьбе. Об этом рассказал главный врач Научно-клинического центра Российского научного центра хирургии им. акад. Б. В. Петровского, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов.

Специалист сообщил, что полностью избавиться от атеросклероза невозможно, однако можно остановить или замедлить процесс образования холестериновых бляшек.

"Вылечить атеросклероз нельзя, но держать его под контролем, чтобы не допустить жизнеугрожающих ситуаций, можно и нужно, как с помощью лекарственной терапии, так и при помощи стентирования", — сказал Попов, которого цитирует сайт aif.ru.

Для этого необходимо изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек и принимать назначенные врачом лекарства.

Лечением атеросклероза занимаются кардиологи, неврологи и сосудистые хирурги.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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