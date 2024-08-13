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Опасная инъекция: терапевт раскрыл, нужно ли бояться воздуха в шприце

Врач Белоусова: воздух, попавший в мышцу, рассасывается за короткий отрезок времени
Здоровье

Существует мнение, что попадание даже маленького пузырька воздуха в шприц во время инъекции может быть смертельно опасным. Врач-терапевт Яна Белоусова развеяла этот миф в беседе с "Клопс".

Врач Белоусова: воздух, попавший в мышцу, рассасывается за короткий отрезок времени
Фото: Flickr by ZaldyImg, CC BY 2.0

Хотя подобные ситуации часто драматизируются в кино, воздушная эмболия, то есть закупорка кровеносного сосуда воздухом, развивается только при попадании в кровь значительного объема воздуха.

"Например, 200-300 мл для взрослого человека и 70 мл для ребёнка. Это порядка двадцати шприцев с воздухом!" — объяснила специалист.

Выпускание воздуха из шприца перед инъекцией необходимо не для предотвращения опасных последствий, а для точного дозирования лекарства.

"Воздух, попавший в мышцу, рассасывается за небольшой промежуток времени. Пациент никаких ощущений от этого не испытывает", — отметила Яна Белоусова.

Воздушная эмболия может возникнуть в результате серьёзных травм, когда сосуды захватывают воздух, или при быстром всплытии дайверов на поверхность. Инъекции же не представляют опасности в этом плане, подытожила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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