Опасная инъекция: терапевт раскрыл, нужно ли бояться воздуха в шприце

Врач Белоусова: воздух, попавший в мышцу, рассасывается за короткий отрезок времени

Существует мнение, что попадание даже маленького пузырька воздуха в шприц во время инъекции может быть смертельно опасным. Врач-терапевт Яна Белоусова развеяла этот миф в беседе с "Клопс".

Фото: Flickr by ZaldyImg, CC BY 2.0

Хотя подобные ситуации часто драматизируются в кино, воздушная эмболия, то есть закупорка кровеносного сосуда воздухом, развивается только при попадании в кровь значительного объема воздуха.

"Например, 200-300 мл для взрослого человека и 70 мл для ребёнка. Это порядка двадцати шприцев с воздухом!" — объяснила специалист.

Выпускание воздуха из шприца перед инъекцией необходимо не для предотвращения опасных последствий, а для точного дозирования лекарства.

"Воздух, попавший в мышцу, рассасывается за небольшой промежуток времени. Пациент никаких ощущений от этого не испытывает", — отметила Яна Белоусова.

Воздушная эмболия может возникнуть в результате серьёзных травм, когда сосуды захватывают воздух, или при быстром всплытии дайверов на поверхность. Инъекции же не представляют опасности в этом плане, подытожила врач.