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Почему нельзя удалять родинки самостоятельно

Врач Молочков: самостоятельное удаление родинок повышает риск рака
1:22
Здоровье

Удаление родинок без консультации специалиста, включая использование домашних коагуляторов, представляет опасность и может увеличить риск развития рака, предупредил Антон Молочков, заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского, в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Врач Молочков: самостоятельное удаление родинок повышает риск рака
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, CC BY-SA 3.0

"Основная опасность в том, что без профессиональных знаний отличить безобидные доброкачественные новообразования от злокачественных невозможно. А неполное или поверхностное удаление новообразований с злокачественным потенциалом может быть толчком к их росту или прогрессированию злокачественности. Кроме того, возможны различные инфекционные осложнения и формирование гипертрофических рубцов", — отметил Антон Молочков.

Врач рекомендует избегать удаления обычных родинок, но при наличии большого количества родинок или родимых пятен следует регулярно (примерно каждые четыре-пять месяцев) проходить осмотр у специалиста.

Особенно важно обратиться к врачу после периода интенсивного солнечного облучения. Если родинка начинает изменять свои параметры (увеличиваться или уменьшаться в размере, менять цвет, воспаляться и т. д.), необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, как подчеркнул Молочков.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие. Они могут располагаться на уровне кожи или возвышаться над ней. Возникнув эмбрионально, внешне могут проявляться в различном возрасте. Невусы являются разновидностью патологического меланоза.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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