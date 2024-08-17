Почему нельзя удалять родинки самостоятельно

Удаление родинок без консультации специалиста, включая использование домашних коагуляторов, представляет опасность и может увеличить риск развития рака, предупредил Антон Молочков, заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского, в интервью Агентству городских новостей "Москва".
"Основная опасность в том, что без профессиональных знаний отличить безобидные доброкачественные новообразования от злокачественных невозможно. А неполное или поверхностное удаление новообразований с злокачественным потенциалом может быть толчком к их росту или прогрессированию злокачественности. Кроме того, возможны различные инфекционные осложнения и формирование гипертрофических рубцов", — отметил Антон Молочков.
Врач рекомендует избегать удаления обычных родинок, но при наличии большого количества родинок или родимых пятен следует регулярно (примерно каждые четыре-пять месяцев) проходить осмотр у специалиста.
Особенно важно обратиться к врачу после периода интенсивного солнечного облучения. Если родинка начинает изменять свои параметры (увеличиваться или уменьшаться в размере, менять цвет, воспаляться и т. д.), необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, как подчеркнул Молочков.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие. Они могут располагаться на уровне кожи или возвышаться над ней. Возникнув эмбрионально, внешне могут проявляться в различном возрасте. Невусы являются разновидностью патологического меланоза.
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