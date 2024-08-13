Следователи проводят проверку в кардиоцентре Сургута

В кардиоцентре Сургута СК проводит проверку по факту отравления пациентов

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Сургуте проходит выездная проверка после массового отравления пациентов окружного кардиодиспансера. Следственный комитет изучает обстоятельства и причины инцидента. Управление Следственного комитета по ХМАО-Югре сообщает, что будут проверены качество предоставляемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Рассматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 238 и 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Югре Алина Еремеевская отмечает, что ход проверки находится под личным контролем руководителя следственного управления. К проверке также присоединились сотрудники окружного Роспотребнадзора, и в больнице работают эпидемиологи, сообщает muksun.fm.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева объяснила, что в данном случае наблюдается резкий рост заболеваемости, что указывает на длительное воздействие возбудителя в исходном пищевом продукте.

Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева сообщила, что состояние пациентов находится под постоянным наблюдением врачей разных специальностей, включая кардиологов, инфекционистов и кардиохирургов.