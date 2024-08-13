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Следователи проводят проверку в кардиоцентре Сургута

В кардиоцентре Сургута СК проводит проверку по факту отравления пациентов
1:25
Здоровье

В Сургуте проходит выездная проверка после массового отравления пациентов окружного кардиодиспансера. Следственный комитет изучает обстоятельства и причины инцидента. Управление Следственного комитета по ХМАО-Югре сообщает, что будут проверены качество предоставляемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Рассматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 238 и 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В кардиоцентре Сургута СК проводит проверку по факту отравления пациентов
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Югре Алина Еремеевская отмечает, что ход проверки находится под личным контролем руководителя следственного управления. К проверке также присоединились сотрудники окружного Роспотребнадзора, и в больнице работают эпидемиологи, сообщает muksun.fm.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева объяснила, что в данном случае наблюдается резкий рост заболеваемости, что указывает на длительное воздействие возбудителя в исходном пищевом продукте.

Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева сообщила, что состояние пациентов находится под постоянным наблюдением врачей разных специальностей, включая кардиологов, инфекционистов и кардиохирургов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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