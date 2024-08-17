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"Тихие убийцы": перечислены самые опасные болезни, которые протекают без симптомов

Врач Чиркова: неинфекционные болезни могут долго развиваться незаметно
2:06
Здоровье

Неинфекционные болезни, в отличие от инфекционных, часто развиваются незаметно для человека, постепенно прогрессируя и проявляясь в виде осложнений или в манифестной форме.

Врач Чиркова: неинфекционные болезни могут долго развиваться незаметно
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Терапевт Ольга Чиркова рассказала, что многие неинфекционные заболевания могут долгое время оставаться бессимптомными или проявляться слабовыраженными симптомами, которые часто игнорируются. В качестве примера она привела камни в желчном пузыре и почках, которые могут долгое время "зреть" и потом вызывать сильную боль (желчную или почечную колику).

На начальных этапах желчнокаменной болезни могут возникать тошнота, изжога, тяжесть в правом боку и горечь во рту. Однако наиболее опасными являются артериальная гипертония и сахарный диабет, так как они могут привести к серьёзным осложнениям.

"Гипертонию кардиологи называют "тихим убийцей" из-за того, что много лет единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его не измерять или измерять нерегулярно, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 миллионов человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт", — поделилась с NEWS. ru Ольга Чиркова.

Повышенное давление негативно влияет на сетчатку глаза и почки. По словам Чирковой, каждый второй человек старше 60 лет страдает от гипертонии, и только 10% из них контролируют давление с помощью лекарств.

Сахарный диабет также может долгое время протекать бессимптомно. Первые признаки — усталость, мелкие ранки, которые плохо заживают, жажда и обильное мочеиспускание.

Важно помнить, что своевременное обращение к врачу и регулярные профилактические осмотры помогут выявить заболевания на ранней стадии и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины. Под инфекционными агентами обычно понимают вирусы, микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие), прионы, а также черви-паразиты (гельминты).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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