Раскрыт основной тревожный симптом рака шейки матки

Врач Загаштоков: кровянистые выделения вне зависимости от цикла — опасный симптом

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Аслан Загаштоков из Видновской КБ Минздрава МО сообщил NEWS. ru, что рак шейки матки на начальных этапах может быть бессимптомным. Загаштоков подчеркнул, что основные симптомы этого типа онкологического заболевания включают кровянистые выделения из половых органов вне зависимости от фазы менструального цикла.

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"Как правило, рак шейки матки на ранних стадиях никак не проявляется. Основная симптоматика — кровянистые выделения из мочеполовых путей, в том числе после полового акта, не связанные с циклом. В таких случаях нужно срочно обращаться к гинекологу и проводить различные обследования. Если есть какие-то проявления, то это, скорее всего, не начальные стадии", — сообщил Аслан Загаштоков.

Уточнения

Рак ше́йки ма́тки — злокачественное новообразование в области шейки матки. Гистологически различают две его основные разновидности: аденокарцинома и плоскоклеточный рак. В настоящее время считается доказанной связь заболеваемости вирусом папилломы человека и риском развития рака шейки матки.