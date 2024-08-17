Кардиолог раскрыл причины учащения пульса и объяснил, опасно ли это

Врач Баклаков: тахикардия может указывать на опасные заболевания

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тахикардия, характеризующаяся эпизодическим или длительным учащением сердцебиения, требует обязательной консультации кардиолога, так как может быть симптомом серьёзных заболеваний, подчёркивает кардиолог и терапевт Виталий Баклаков.

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В большинстве случаев пациенты во время приступа тахикардии не испытывают выраженного ухудшения самочувствия, но некоторые жалуются на общую слабость, одышку, снижение артериального давления, головокружение, предобморочное состояние и обмороки, что может неожиданно привести к летальному исходу, как отметил специалист в разговоре с "Доктором Питером".

Пациенты с регулярными приступами тахикардии должны находиться под постоянным наблюдением кардиологов, поскольку частые эпизоды тахикардии ускоряют износ сердца, что может вызвать сердечную недостаточность и повысить риск смерти.

Тахикардия с частотой сердечных сокращений 140-150 ударов в минуту прямо указывает на необходимость врачебной консультации. Если частота сердцебиения составляет 90-120 ударов в минуту, это может быть признаком других, не сердечных заболеваний, таких как анемия, заболевания щитовидной железы, воспалительные и инфекционные заболевания дыхательной, желудочно-кишечной, мочевыделительной и других систем, обезвоживание, токсические воздействия, тревожность или панические атаки.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту. Следует различать тахикардию как патологическое явление, то есть увеличение ЧСС в покое, и тахикардию как нормальное физиологическое явление (увеличение ЧСС в результате физической нагрузки, волнения или страха).