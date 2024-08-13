Врач рассказал о бомбе замедленного действия в голове: если не заметить начала болезни — последствия чудовищны

Нейрохирург Калинкин признал невозможность профилактики аденомы гипофиза

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда головная боль, ухудшение зрения, тошнота, сонливость и повышенное давление могут свидетельствовать о развитии грозного недуга — аденомы гипофиза. Подробнее о нём изданию "Вести Подмосковья" сообщила пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

Фото: ФНКЦ ФМБА России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Это доброкачественная опухоль, рост которой сдавливает окружающие ткани, чем и портит жизнь пациентам неврологической симптоматикой. Она может быть гормонпродуцирующей, и тогда к этим бедам прибавляются эндокринологические нарушения.

Клиническая картина неопределённая, поэтому пациент проходит обследования, обивает пороги врачей разных специальностей — а ему всё хуже, и никто не может понять причину. А нужно всего лишь сделать МРТ и показать нейрохирургу.

"Точные причины развития аденомы гипофиза, к сожалению, не установлены, поэтому эффективных мер профилактики не существует. Стоит избегать черепно-мозговых травм и инфекций, затрагивающих центральную нервную систему. При возникновении неврологических симптомов следует обращаться к врачу", — рассказал нейрохирург, онкохирург ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Аденому гипофиза в зависимости от её размера лечат консервативно или хирургически — через нос, в этом случае больной уже через 12 часов встаёт на ноги, а через три-пять дней выписывается домой.