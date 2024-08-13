Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно сушить волосы: советы
ФГБУ ИПГ: на Земле началась мощная магнитная буря
Полисы ОСАГО для россиян станут действительны в Белоруссии с 1 октября
Врач Зубарева рассказала, какими эфирными маслами можно повысить иммунитет
Рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля
Все правила и нюансы, как стирать чёрную одежду
Станкович рассказал о своей любви и верности к клубу "Спартак"
Российские туристы выбирают стыковочные рейсы для поездок в Европу
В США хотят нового президента Украины. Кого рассматривает Вашингтон?

Врач рассказал о бомбе замедленного действия в голове: если не заметить начала болезни — последствия чудовищны

Нейрохирург Калинкин признал невозможность профилактики аденомы гипофиза
1:34
Здоровье

Иногда головная боль, ухудшение зрения, тошнота, сонливость и повышенное давление могут свидетельствовать о развитии грозного недуга — аденомы гипофиза. Подробнее о нём изданию "Вести Подмосковья" сообщила пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

Нейрохирург Калинкин признал невозможность профилактики аденомы гипофиза
Фото: ФНКЦ ФМБА России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Это доброкачественная опухоль, рост которой сдавливает окружающие ткани, чем и портит жизнь пациентам неврологической симптоматикой. Она может быть гормонпродуцирующей, и тогда к этим бедам прибавляются эндокринологические нарушения.

Клиническая картина неопределённая, поэтому пациент проходит обследования, обивает пороги врачей разных специальностей — а ему всё хуже, и никто не может понять причину. А нужно всего лишь сделать МРТ и показать нейрохирургу.

"Точные причины развития аденомы гипофиза, к сожалению, не установлены, поэтому эффективных мер профилактики не существует. Стоит избегать черепно-мозговых травм и инфекций, затрагивающих центральную нервную систему. При возникновении неврологических симптомов следует обращаться к врачу", — рассказал нейрохирург, онкохирург ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Аденому гипофиза в зависимости от её размера лечат консервативно или хирургически — через нос, в этом случае больной уже через 12 часов встаёт на ноги, а через три-пять дней выписывается домой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами Дмитрий Плотников Испытано на себе: многим врачам человечество обязано миллионами жизней Сергей Лебедев
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Российские туристы выбирают стыковочные рейсы для поездок в Европу
В США хотят нового президента Украины. Кого рассматривает Вашингтон?
Советы, как правильно загорать, чтобы не повредить кожу
Нейрохирург Калинкин признал невозможность профилактики аденомы гипофиза
Как зеркала в доме влияют на интерьер
Страхование недвижимости: как защитить имущество и не переплатить
Как яркие стены могут затмить вашу мебель
Фьючерсы на кофе подскочили на 7%
Наступление ВСУ в Курской области практически остановлено
Тренер Семак о травме Вендела: она появилась из-за грубого фола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.